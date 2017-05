Innsbruck – Es ist lange her, dass Markus Koschuh Andreas Vitasek im Treibhaus gesehen hat. Jahre später stand er dann selbst als Kabarettist auf der Treibhaus-Bühne, das sei „ein sehr geiles Gefühl gewesen“, schwärmt er. Ein Gefühl, das er gerne Nachwuchs-Kabarettisten vermitteln würde: „Konkurrenz belebt das Geschäft.“ Mit der Idee, ein „Kabarettfestival“ zu gründen, sei er seit vielen Jahren schwanger gegangen.

Von Priska Terán vom Theater Verband Tirol kam schließlich die nötige Unterstützung, und auch der passende Ort für die erste Ausgabe wurde rasch gefunden: In Zusammenarbeit mit dem Kulturverein SchwindelFrei wird das erste Kabarettfestival „frisch und fröhlich“ am 22. September im Tux-Center in Lanersbach ausgerichtet. Bewerben können sich Nachwuchstalente jeden Alters (bis 21. Juni an frischundfroehlich@theaterverbandtirol.at). Einzige Zugangsvoraussetzung: Der Hauptwohnsitz muss in Nord- und Osttirol sein.

Nach Comedy werde nicht gesucht, stellen die Veranstalter klar: Kabarett betrachte die Welt mit einem kritischen Auge. Neben einem Auftritt im Treibhaus und im Komma Wörgl gibt es Sachpreise zu gewinnen. Passend zum Motto der ersten Ausgabe „Hoch hinaus“ etwa auch eine Bergtour auf den Olperer mit Peter Habeler. Mehr Info: schwindelfrei.at. (sire)