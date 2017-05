Innsbruck – Landestheater-Intendant Johannes Reitmeier ist glücklich. Wie seit Kurzem feststeht, ist sein Spielplan für die Saison 2017/18 nämlich um eine Uraufführung reicher: Martin Plattners Schauspiel „Ferner“, das im März 2018 in der Regie von Elke Hartmann über die K2-Bühne geht, wird nun doch in Innsbruck erstmals das Licht der Theaterwelt erblicken. Ursprünglich hätte das Drei-Personen-Stück im Theater an der Josefstadt uraufgeführt werden sollen. Aus Dispositionsgründen wird die Wien-Premiere von „Ferner“ nun aber verschoben. Im November steht jedoch eine szenische Lesung des Stoffes an. Inhaltlich geht es dabei um eine alte Frau, die aus einem Pflegeheim flieht und auf einem Mittelmeer-Gletscher landet, aus dem die Stimmen ertrunkener Flüchtlinge drängen. Oder bildet sie sich das nur ein?

Für das Tiroler Landestheater ist es die zweite Uraufführung eines Plattner-Stückes. Im November 2015 hatte der in Wien lebende Tiroler Dramatiker erfolgreich mit dem poetischen Kammerspiel „Maultasch“ im K2 debütiert. (fach)