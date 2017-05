Von Stefan Musil

Wien – Der Schreibtisch wird zur Bergwelt. Lampe, Schreibmaschine, Bücherstoß, antiker Torso kreisen monströs und schneehöllenweiß auf der Drehbühne. Man befindet sich in Hans Werner Henzes „Elegie für junge Liebende“, und die spielt im Berghotel „Schwarzer Adler“ in den österreichischen Alpen. Es ist ein Künstlerdrama, 1961 uraufgeführt, in dem ein Wiener Dichter namens Gregor Mittenhofer die Menschen um sich herum für seine Inspiration missbraucht. Rücksichtslos, bis in den Tod. Ein Kammerspiel, das fragt, wie weit ein Künstler gehen darf. Das Libretto dazu stammt vom berühmten Wystan Hugh Auden und seinem Partner Chester Kallman. Es ist ein gekonnt, vielleicht auch allzu kunstvoll gedrechseltes Stück. Henze hat dazu viel raffinierte Musik ersonnen: theatergeschickt, stimmungs- wie farbenreich, nie vor den Kopf stoßend, eigenständig, originell.

Man erlebt ein nach wie vor durchaus gültiges Werk, trotz so mancher Längen, trotz seiner hochartifiziellen Statur. Zumindest wenn es so formidabel umgesetzt wird wie im Theater an der Wien. Der heimliche Star des Abends ist dabei die Bühne von Es Devli­n. Sie hat sich die monströsen Skulpturen ausgedacht, die Riesenlampe, aus der es schneit, die Schreibmaschine, die zur Bergkulisse wird, den Bücherstapel, auf dessen Spitze nicht nur das Bett steht, in dem Mittenhofer (ansprechend solid­e: Johan Reute­r) seine junge Muse Elisabeth, zauberhaft zerbrechlich bis kraftvoll von Anna Luci­a Richte­r gesungen, liebt.

Diesen Gipfel erklimmt sie auch mit ihrem Geliebten Ton­i, den Paul Schweineste­r als sympathischen Jung­spund gibt. Zum Edelweißpflücken hat sie Mittenhofer geschickt, und dabei wissend in den Unwetter-­Tod, um seine „Elegie für junge Liebende“ dichten zu können. Regisseur Keith Warner lässt ihn in seiner überzeugend dem Stück dienenden Inszenierung zum Schneetod der beiden seine Elegie schreiben. Das Schlussbild, wenn Mittenhofer die Dichtung vortragen sollte, verwandelt Warner zum traum­artig surrealen Bild. Sind die Ereignisse, ihre Protagonisten, doch nur Kopfgeburten des Dichters?

Die amüsant schrill von Laura Aikin kreierte Witwe Hilda Mack, die seit vierzig Jahren auf ihren am Berg verschollenen Mann hofft? Oder seine ihm symbiotisch verbunden dienende Sekretärin, die Gräfin von Kirchstetten, die Angelika Kirchschlager altjüngferlich präzise gelingt? Wie auch Martin Winkler als sein Arzt artig um ihn herumscharwenzelt. Im Graben lässt Gerd Albrecht gemeinsam mit dem Instrumentalisten-Ensemble aus Wiener Symphonikern dieses Stück klassischer Opernmoderne präzise, stimmig und facettenreich leuchten. Das Publikum dankte angetan freundlich.