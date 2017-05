Innsbruck – Der Schlusssatz sagt eigentlich alles. „Irgendwie ergibt das keinen Sinn“, stellen Hausmädchen Jane und Stallknecht Nikodemus kopfschüttelnd fest. Recht haben sie. „Das Geheimnis der Irma Vep“ ergibt keinen Sinn – dafür gibt einem die Gruselkomödie von Charles Ludlam die Möglichkeit, ausgiebig zu lachen. Was wiederum sinnvoll ist und den Protagonisten der abgedrehten Werwolf-Mumien-Vampir-Melange zu verdanken ist, die man bislang als Feinripp-Ensemble kannte.

In der rastlosen Regie von Thomas Gassner wuseln Bernhard Wolf und Markus Oberrauch nun im Kellertheater durchs türenreiche Gut Mandacrest (Bühne: Luis Graninger) und wechseln im Laufschritt die Rollen, die Erinnerungen an Edgar-Wallace-Krimis, Stummfilme, Horrorstreifen und Slapstick-Komödien wachrufen. Ein Genre-Mix, der Spaß macht: nicht nur den Zuschauern, sondern auch den wandlungsfähigen Schauspielern, die sich zwischendurch selber das Lachen verkneifen müssen. Ist ja auch zu komisch, wenn Wolf als zartbesaitete Lady Enid mit Oberrauch als LSD-affinem Lord Edgar auf Tuchfühlung geht und Minuten später ein düsterer Vampir und ein räudiger Werwolf antanzen. Einen Ausflug nach Ägypten gibt’s obendrein: Die Pyramiden von Gizeh liegen praktischerweise nämlich direkt hinter dem flackernden Kaminfeuer. All das klingt seltsam, ist aber unterhaltsam – weil man spürt, dass hier ein eingespieltes Team am Werk ist. Trotzdem würden der temporeichen Inszenierungen ein paar Straffungen gut tun: Je länger der Abend, desto unschärfer wird nämlich der Witz. Vielleicht wächst sich das noch aus. (fach)