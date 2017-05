Von Bernadette Lietzow

Wien – Weit geöffnete Ohren, schaulustige Augen und ein Quäntchen Humor muss der Zuseher mitbringen, den Rest besorgt die Schar der Performer des bizarren Mysterienspiels „Ishvara“, das sich nur halbherzig unter der Programm-Sparte „Musiktheater“ einordnen lässt.

Asian Dope Boys nennt der in London ausgebildete chinesische Künstler Tianzhuo Chen sein Kollektiv zur Konstruktion zeitrelevanter und formenübergreifender „Happenings“, neben ihm bilden die in Beijing und Shanghai arbeitenden Mitstreiter Bejo und HanYu aka ChinaYu die Keimzelle dessen, was man am Samstag in der Halle E des Museumsquartiers als erste Festwochenpremiere bestaunen durfte.

Ohne über deren Label-Bezeichnung mit der Nase darauf gestoßen zu werden, beschlich einen inmitten der fetten Bühnennebel-Schwaden angesichts der schrägen und zeitweilig auch ziemlich kitschig-derben Opulenz das leise Gefühl, Zaungast eines Horrortrips in einer Wohngemeinschaft ebenso begabter wie durchgeknallter Kunststudenten zu sein. Wäre da nicht Musik der bezwingende Star dieser Erkundungsfahrt in die uns Europäern so fremde Welt der buddhistischen Geister, Dämonen und Helden.

Aïsha Devi, Schweizerin mit nepalesischen Wurzeln, ist eine Säule der musikalischen Einbettung der drängend-verwirrenden Bilderflut. Sie verkettet die Schleifen ihrer Rave-Beats und Techno-Mantras mit der erstaunlichen (und klassisch ausgebildeten) Stimme zu wahren Oratorien.

Ihr klanglich völlig anders geartetes Gegenüber ist mit der Japanerin Kakushin Nishihara eine Biwa-Spielerin, die die Farben ihres traditionellen Saiteninstruments inklusive des damit verbundenen formellen Gesangs seit einiger Zeit im aktuellen Kunst-Kontext verankert. Mit ihrer beider auf dem Boden des Musiktheaters stehenden Unterstützung begibt man sich in das Universum der „Ish­vara“, was wiederum ein anderer Name für die hinduistische wie buddhistische Göttin Shiva ist, und taucht ein in die Ewigkeit von Yin und Yang, Werden und Vergehen, Begierde und Kampf.

Bereichert von den Performern der in Paris beheimateten, international agierenden Truppe House of Drama, entstehen im prächtigen Miteinander nackter wie bemalter Körper Zerrbilder von Gewalt, Rausch und inniger Zärtlichkeit. Ein riesenhaftes luftgefülltes Püppchen, das ChinaYu mit blutigen Malen versieht, bevor er sie verzweifelt meuchelt und ihr die Plastik-Gedärme aus dem Leib reißt, ein Neon-Kreuz im Hintergrund, Party und Comic: Referenzen, wohin man schaut, schließlich ist die Welt eine vollgepfropfte Festplatte.

Tianzhuo Chen, Rising Star der chinesischen Kunstszene, der Clubs wie das Berliner „Berghain“ mit seinen Performances ebenso bespielte, wie er zu einer Einzelausstellung ins Pariser Palais de Tokyo geladen wurde, lotet mit „Ishvara“ gewandt eine Reihe von Grenzen aus.

Sexy und kunstvoll, esoterisch und wehmütig, selbstbewusst-trashig ist dieses absonderliche Feuerwerk, das einen über mehr als zwei Stunden in seinen Bann zu ziehen versteht. Ein kühner Festwochen-Beginn!