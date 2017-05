Innsbruck – Das Maximilian-Jahr: Im Jänner 2019 jährt sich zum 500. Mal der Todestag des „letzten Ritters“, der Landtag hat jetzt das Budget dafür abgesegnet. Und gleichzeitig die inhaltliche Ausrichtung. Wobei es keinen klaren Schwerpunkt gibt, sondern eher ein Veranstaltungs-Potpourri. 5,2 Millionen Euro wollen Land, Stadt Innsbruck, Tirol Werbung und Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer für das, wie es heißt, umfassende Bildungs-, Kultur- und Veranstaltungsprogramm aufwenden. Davon budgetiert das Land 2,8 Mio. Euro, rund 1,6 Mio. Euro kommen von der Stadt.

Bewusst werde ein niederschwelliger Zugang zu den Angeboten gelegt, argumentiert die Tiroler Landesregierung und die Zusammenarbeit zwischen professionellen Künstlerinnen und Laien sowie Einbindung von volkskulturellen Verbänden gefördert. Neben Ausstellungen „Auf den Spuren Maximilians“ in der Innsbrucker Hofburg, Schülerprojekten und Symposien steht Ende Juni 2019 eine Volksoper im Mittelpunkt. Das zeitgenössische Musiktheater von Profis und Laien soll in ganz Tirol aufgeführt werden, der Abschluss ist in Stift Stams geplant. Mit einer Sonderproduktion für die Tiroler Festspiele erfolgt zum Jahreswechsel 2018/2019 das „kulturelle Opening“ des Maximilianjahres in Erl. Wie überhaupt die bekannten Kulturveranstaltungen wie Landestheater, Festwochen der Alten Musik oder die Klangspuren in Schwaz einen Touch Maximilian erhalten.

Ein Fest in der Innsbrucker Altstadt im Oktober 2019 streicht das Europäische hervor und wird eingebettet in die Übernahme der Präsidentschaft der Europaregion durch das Land Tirol. Mit der Gesamtkoordination, Organisation und Durchführung des Programms wird übrigens die Chefin des Tirol Panoramas Isabelle Brandauer betraut. Weil sie als Historikerin nicht nur über die erforderlichen Fachkenntnisse verfüge, sondern bei der Realisierung des Tirol Panoramas wertvolle Erfahrung in der Koordination eines kulturellen Großprojektes gesammelt habe, wie die Regierung abschließend argumentiert. (TT)