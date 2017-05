Rattenberg – Hier ein Rücktritt, da ein Rücktritt, dazwischen ein Partei-Relaunch und die Aussicht auf Neuwahlen. Wir leben in politisch bewegten Zeiten, die einen oft ratlos zurücklassen – wirklich lustig ist das nicht. So gesehen war es klug, dass sich die Schlossbergspiele Rattenberg für ihre nunmehr 63. Saison eine Komödie auf die altehrwürdige Open-Air-Bühne gewünscht haben. Kellertheater-Chef Manfred Schild ließ sich da nicht zweimal bitten – und schrieb den spielfreudigen Rattenbergern die „Kluibenschädel-Saga“ auf die Leiber: Darin geht’s um ein veritables Wahldebakel, ein eigentümliches Demokratie-Verständnis, die kollektive Lust an der Vernaderung und fragwürdige Machtg’schäfterln. Just diese Ansammlung an Tragödien wird laut Obfrau Claudia Lugger eine „Mordsgaudi“. Oder um mit Regisseur Schild zu sprechen: „Im Kern jeder guten Komödie steckt etwas Tragisches.“ Mit seinem extra für Rattenberg entwickelten Stoff will er „die Realität überhöhen und damit die Lächerlichkeit des Alltags“ aufs Tapet bringen.

Dafür nimmt er die Zuschauer mit ins fiktive Dorf Niederober-Unterberg, wo Bürgermeister Ferdinand Klui­benschädel der Zwölfte seinen Bundespartei-Freunden verspricht, dass seine Schäfchen bei der Nationalratswahl geschlossen das Gleiche wählen werden. Gemäß dem Motto „Ein Land, ein Hirn, eine Heimat“ will er damit in Wien Meter machen – und eine Anbindung an die Bundesstraße erzwingen. Eine Hand wäscht schließlich die andere. Doch dann kommt’s anders: Das extra angereiste Kamerateam bekommt keine historische Eintracht kredenzt – weil ein Querdenker sein Kreuzerl bei den Kommunisten gemacht hat. Die Suche nach dem Volksverräter kann beginnen ...

Dass sein im Dialekt verfasster Polit-Schwank ausgerechnet in politisch unruhige Zeiten fällt, findet Regisseur Schild fast schon wieder lustig. „Mit dieser Werbung konnten wir nicht rechnen“, meint er schmunzelnd. Die Premiere ist für den 30. Juni angesetzt – insofern das Wetter hält, das den Traditionsspielen im Vorjahr nicht wirklich gut gesinnt war. Gezählt wurden knapp 6000 Besucher, Platz gehabt hätten an die 12.000. Doch an der mittelprächtigen Bilanz war nicht nur der Tiroler Sommer, sondern auch das blinde Vertrauen in Smartphone-Wetterprophezeihungen schuld, wie Lugger erzählt. „Die Leut’ glauben den Handys leider mehr als der Realität“, seufzt sie und betont, dass man erst zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn seriöse Regenprognosen abgeben könne. Ihr Seufzen ist verständlich: Die Schlossbergspiele finanzieren sich größtenteils selber, nur ein Sechstel der Produktionskosten (knapp 150.000 Euro) werden aus Subventionen lukriert. Die 30 Amateur-Schauspieler verzichten auch heuer wieder auf eine Gage. Schild wird philosophisch: „Was täten wir nur ohne Amateure, die buchstäblich aus Liebe spielen.“ (fach)