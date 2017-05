Von Michael Domanig

Wattens – Am Freitag, den 7., und Samstag, den 8. Juli, erlebt „König Laurins Rosengarten“, das „erste Tiroler Pop-, Rock- und Tanzmärchen für Erwachsene“, seine Uraufführung beim Tiroler Sagen- und Märchenfestival in Wattens. Eine erste Einstimmung auf die spektakuläre Open-Air-Aufführung am Vögelsberg – die eine inszenierte Nachwanderung, Musik(videos) von Michael Jackson bis Genesis und vieles mehr beinhaltet – bot am Donnerstagabend eine Vernissage in der Raiffeisenbank Wattens. Die Innsbrucker Künstlerin Angela Braster präsentierte ihren Bilderzyklus „König Laurin“, in dem sie Emotionen wie Neid, Missgunst, Liebe und Treue, die in der originalen Laurin-Sage vorkommen, expressiv umgesetzt hat.

Walter Steidl, Gründer und kreativer Kopf des Märchenfestivals, sprach von einer „fast schicksalshaften Fügung“: Braster habe über die Homepage des Märchenfestivals erfahren, „dass wir etwas zu König Laurins Rosengarten planen – und sie hat wunderschöne Bilder dazu. Wir waren noch auf der Suche nach eindrucksvollen Hintergrundkulissen für die Aufführung, die haben wir hiermit gefunden.“

Bei der Vernissage schlüpfte niemand Geringerer als der Wattener Kulturreferent Lukas Schmied in die Rolle des „Brückenbauers“ zwischen der realen Welt und der Traumwelt – genau um diesen Gegensatz dreht sich Steidls Popmärchen. „Walter spielt in Wattens eine ganz besondere Rolle, er entführt uns jedes Jahr von der Industriegemeinde in eine Sagen- und Märchenwelt. Das tut auch uns Erwachsenen gut“, freute sich BM Thomas Oberbeirsteiner. Gastgeber Christian Haigner, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Wattens und Umgebung, lobte Steidl als „Walterdampf in allen Gassen“. Laut Steidl erreicht das Märchenfestival jährlich ca. 7000 Menschen.

Die Ausstellung in der Raiffeisenbank Wattens läuft noch bis 31. Mai, Karten für das Popmärchen gibt es unter www.maerchenfestival.at.