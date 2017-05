Von Matthias Reichle

Prutz – Eines durchwegs ernsten Themas nimmt sich heuer die Winkelbühne in Prutz an. „Wege mit dir“, ein Stück in drei Akten von Daniel Call, beschäftigt sich mit Alzheimer. Für Regisseur und Vereinsobmann Helmut Nigg greift das aber zu kurz, um den Inhalt zu erklären. „Wenn mich daher jemand fragt, um was es beim Stück geht, antworte ich immer mit: um die Liebe“, betont er. Und es gibt auch durchwegs humorvolle Szenen, die zum Schmunzeln einladen.

Inhalt ist die Beziehung von Kaspar und Anna, gespielt von Franz Buchhammer und Birgit Schneitter, die zueinanderfinden und heiraten. Doch schon bei der Hochzeit zeichnet sich ab, dass Kaspar an Alzheimer leidet. Die Vorbereitungen zu den Proben gestalteten sich aufwändig. Genau könne die Wissenschaft ja noch nicht erklären, um was es sich wirklich handelt, betont Nigg, der sich im Vorfeld intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. So will man nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern gleichzeitig den Zuschauern wertvolle Informationen vermitteln. Dafür wurde eine Zusammenarbeit mit der Caritas Tirol geschmiedet, die vor drei Aufführungen einen kurzen Vortrag hält.

Premiere für das Stück ist am 2. Juni um 20 Uhr. Empfohlenes Mindestalter ist 15 Jahre. Weitere Termine am 5., 9., 11., 16., 18., 23., 25. und 28. Juni sowie am 5., 7., 8., 12., 15. und 18. Juli. Kartenreservierungen unter Tel. 0664/5709164.