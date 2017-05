Von Bernadette Lietzow

Wien – Wie zum Hohn erklingt ein Lied, das das Landleben als wunderbar preist, hinter dem Gaze-Vorhang winden sich mit züchtigen Hüten und weißen Schürzen gewandete Quäkerfrauen in einem eigentümlichen Tanz. Das Publikum, das zu Romeo Castelluccis Festwochen-Besuch in das Wiener Volkstheater geströmt ist, hat da schon die Bekanntschaft der Farmerfrau Eli­zabeth gemacht, die ob der Missernte mit jenem Gott hadert, der das Geschenk ihrer und ihres Mannes Frömmigkeit offensichtlich ignoriert. Sie wird zerbrechen an der Schuld, eines ihrer Kinder für Saat- gut verkauft zu haben.

Es sind die Kehrseiten des großen Traums von der „Nations-Werdung“ der Vereinigten Staaten, die der 1960 in Cesena geborene Theater-Künstler Romeo Castellucci mit seiner Kompanie Societas Raffaello Sanzio in verstörende Bilder kleidet. Alexis de Tocquevilles 1835 erschienener Band „Über die Demokratie in Amerika“, mit seiner 1840 publizierten Fortsetzung, bis heute ein Standardwerk der frühen Vergleichenden Politikwissenschaft, bietet den Ausgangspunkt der assoziativen US-Recherche. Interessiert sich Tocqueville für das Entstehen von Demokratie aus einem auf „Sitte“ im puritanischen Sinn gegründeten gesellschaftlichen Vertrag, so schaut Castellucci tief hinunter in die Abgründe der unbegrenzten Möglichkeiten, die sich eine junge Nation mit dem Heilsversprechen des „Go west“ auf ihre, nicht zuletzt blutigen, Fahnen geschrieben hat.

Fahnen, bis heute auch außerhalb militärischer Zusammenhänge wichtiges Zubehör amerikanischer Identität, spielen an diesem Theaterabend ebenso eine Rolle: Es sind weiße, an spitzen Stangen befestigte quadratische Stoffstücke, versehen mit jeweils einem Buchstaben, die das 18-köpfige exzellente Frauen-Ensemble zu Beginn zum Schriftzug „Democracy in America“ formt, um dann unter dem Geläute der auf den malerischen Fantasieuniformen angebrachten Schellen allerhand andere Textzeilen zusammenzusetzen. „Comedy in America“ findet sich darunter ebenso wie Ländernamen von Myanmar bis Armenien.

Eckdaten der Geschichte, von der Bill of Rights über diverse Abkommen bis hin zu Schlachten der Sezessionskriege, projiziert Castellucci auf den grau durchscheinenden Schleier, hinter dem sich eine verzerrte Bilderwelt auftut. Bis auf Strümpfe und einer am Gründervater George Washington geschulten Zopfperücke nackte Gestalten erfreuen sich eines elegant getanzten, stummen Menuetts, später bewegen sich bizarre Luftschläuche zu dumpfem Sound. Wenn gegen Ende der Bilderflut, die sich immer wieder der Entschlüsselung entzieht, zwei Repräsentanten jener Ursprungsbevölkerung der USA, der „Indianer“, versuchen, sich die englische Sprache anzueignen, wird deutlich, auf wessen Kosten das „Nation- building“ verwirklicht wurde.

Hat man streckenweise den leisen Verdacht, dass sich der vielfach ausgezeichnete italienische Bildpoet und Theaterdenker mit dem neuen Wurf in seinen Vorstellungen etwas verheddert hat, so hinterlässt dieser recht zaudernd beklatschte Abend doch bleibende Eindrücke. Allemal angesichts des Grübelns über die aktuelle Administration.