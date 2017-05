Von Harald Hintner

Schwaz – Der Juni 2017 steht ganz im Zeichen des Schwazer Silbersommers. Heuer widmet sich das Silbersommer-Festival dem Thema „Reformation – Aufblühen des Ursprungs“, ausgehend von 500 Jahren Martin Luther und den Auswirkungen auf die damalige Bergbaumetropole Schwaz sowie der Teilnahme von Schwaz am Wettbewerb Entente Florale. In 26 Einzelveranstaltungen wird das Thema in Form von Vorträgen, Ausstellungen, Theater, Konzerten und Kunstereignissen bearbeitet.

Der Silbersommer bietet ein buntes, unterhaltsames und spannendes Programm, ist Kulturreferentin Iris Mailer-Schrey überzeugt. Der diesjährige Schwazer Silbersommer beginnt am 3. Juni und endet am 1. Juli. „Dass dieses Festival erfolgreich zustande kommen kann, verdanken wir in erster Linie dem Einsatz der vielen dahinter stehenden Kulturschaffenden und den großzügigen Geldgebern,“ ist sich Reinhard Prinz bewusst.

Nach 24 Jahren scheinen den Schwazer Kulturschaffenden die Themen noch nicht auszugehen. Es gibt allerdings eine Änderung, die im Folder noch nicht berücksichtigt wurde: „Matinée Floral“ in der Galerie Unterlegner wurde vom 25. auf den 18. Juni, 19 Uhr, vorverlegt.

Von der Reformation und dem Mittelalter bis hin zur Blumenwiese – für Kulturreferentin Mailer-Schrey hält das Festivalprogramm für jeden Geschmack verschiedene Veranstaltungen parat. Darunter das Musical „Robin Hood“, eine Aufführung der Liedertafel Fruntsperg oder auch ein klassisches Konzert sowie die Ausstellung „Martin Luther und die Reformation“ im Rathaus. Weiters veranstaltet der Kiwanis Club Schwaz ein Vatertagsfest, und die Pfarren Maria Himmelfahrt, St. Barbara und das Franziskanerkloster stellen ihre Räumlichkeiten für Konzerte und Aufführungen verschiedenster Art zur Verfügung.

Spannend wird auch der Autorenwettbewerb „Der Mensch und seine Natur“. Kunterbunt und kreativ zeigt sich der Silbersommer heuer auch in der Innenstadt. Am 22. Juni bemalen nämlich die Kinder der Volksschulen die Franz-Josef-Straße und den Johannes-Messner-Weg mit Blumen und Pflanzen. Passend dazu ist auch ein „Flower Power“-Konzert der Landesmusikschule Schwaz für denselben Tag geplant. Kino unter freiem Himmel steht ebenso auf dem Programm. Zu sehen gibt es den Film „Das brandneue Testament“ am Pfundplatz. Ein weiterer Kinoabend findet im Mathoi-Hof statt. Ausgestrahlt wird der Spielfilm „Luther“ (2003).

Das Bild zum Thema „Reformation – Aufblühen des Ursprungs“ stammt von Künstler Jones, für das Design wurde Pia Frankowitsch engagiert.