Von Markus Hauser

Imst – Was sind gute Freunde? Was macht eine Freundschaft aus, wo stößt sie an ihre Grenzen, wo hört sie schließlich auf? Es sind Fragen wie diese, welche das Theaterforum Humiste Imst mit seinem aktuellen Stück „Das Abschiedsdinner“ thematisiert.

Die Komödie stammt von den französischen Erfolgsautoren Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière, die mit ihrem Werk „Der Vorname“ nicht nur in Frankreich für Furore sorgten. Doch die zwei Franzosen stellen nicht nur Fragen, sie geben auch Antworten, und das auf äußerst pointierte Art und Weise.

Dass die Pointen sitzen, dafür sorgt die Regie von Christian Reiter und Simone Ginther. Mit Stefanie Bauer, Peter Mair und Mathias Wilhelm steht dem Regie-Duo ein Darsteller-Trio zur Verfügung, das in den geschliffenen Dialogen souverän die Höhen und Tiefen von Freundschaftsbeziehungen beleuchtet bzw. durchlebt. Grandios Peter Mair in der Rolle des Pierre, der den Wandel vom selbstgefälligen, arroganten Snob zum tiefste, herzliche Regungen zeigenden Freund vollzieht. Stefanie Bauer ihrerseits gibt exzellent die kühle, reservierte, in jeder Beziehung emanzipierte Gattin von Pierre, deren emotionale Qualitäten zu sehr von pragmatischen Qualitäten überschattet werden.

Mathias Wilhelm wiederum meistert gekonnt den Part des neurotischen, dauertherapierten Wissenschafters Antoine, der sich als Dauerquassler ständig in wissenschaftlichen Details verliert.

Verträgt eine Freundschaft so viele Gegensätze? Sie tut es. Freundschaften scheitern an oberflächlicher Pflege und mangelnder Fähigkeit der stetigen Vertiefung. Das sagt die von Humiste großartig realisierte Komödie.

Kartenreservierungen und Informationen im Internet unter www.humiste.at oder telefonisch unter 0664/6360646.