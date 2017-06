Von Hans Nikolussi

Elbigenalp – Um die Wende zum 20. Jahrhundert berichteten die Gazetten in ganz Europa und sogar in den Vereinigten Staaten über untragbare Zustände, die Kinderarbeit in den Alpenregionen betreffend. Von Kinderhandel und sogar von Sklaverei wurde berichtet. Entrüstung und Ablehnung – auch hinsichtlich der Rolle des Klerus – machten sich breit.

Auslöser dafür war der Tod des erst zwölfjährigen Josef-Franz Lechleitner in seiner Heimat nach einem „Arbeitseinsatz“ im Schwabenland. Als Todesursache wurden damals hochoffiziell Misshandlungen festgestellt. Die Geschehnisse rund um die „Schwabenkinder“ aus dem Lechtal hatten mit einem Mal eine breite Öffentlichkeit bekommen.

„Ein Fresser weniger am Tisch“ war die Begründung der notleidenden Familien, warum sie ihre Kinder wegschickten. Oft wurden alle, manchmal bis zu zehn Kinder des Familienverbands aus dem Notstandsgebiet Lechtal in die Obhut der Kirche gegeben, die sie an reiche Bauern und Geschäftsleute im Schwabenland vermittelte. Kritiker reden weniger nobel von einem „Verkauf“ der Kinder auf einschlägigen Märkten.

Das Team der Wunderkammer Elbigenalp und die Geierwally Freilichtbühne haben sich gemeinsam dieser dunklen Zeiten angenommen.

Zum inzwischen dritten Mal steht das Stück „Schwabenkinder“ von Claudia Lang auf dem Spielplan in der Bernhardsschlucht. Die Ausstellung „D’Lecht’ler Schwabakind“ in der Wunderkammer beschäftigt sich dokumentarisch mit der Historie. Umfangreiche und zeitraubende Recherchen waren vorangegangen. Das Team um Peter Friedle hat akribisch nachgeforscht und wurde in Dienstbotenverzeichnissen und Archiven im Allgäu fündig. Auf Schautafeln geht es um Unterkunft, um Verpflegung und Lohn, um die Arbeit, die Arbeitsorte und die Reisewege. Gerätschaften sind ausgestellt, Videovorführungen aus der Theateraufführung von 2003 lassen die Widrigkeiten erahnen, Hörstationen mit Zeitzeugenberichten der letzten Schwabenkinder, die noch in den 40er-Jahren unterwegs waren, schildern authentisch das Erlebte. Ein Karteikasten mit rund 70 Namen von Schwabenkindern aus dem Lechtal wartet auf Ergänzung.

Bei der Ausstellungseröffnung kamen Maria Schedler/Kerber aus Bach und Burkhard Schnitzer aus Vorderhornbach als Zeitzeugen zu Wort und informierten eindrucksvoll die 70 lauschenden Besucher – sozusagen aus erster Hand – über die damaligen Ereignisse. Mit der Harmonika sorgte Jacob Matti, der das „Wolfele“ in der diesjährigen Aufführung von „Schwabenkinder“ gibt, für die musikalische Umrahmung. Auch zahlreiche Allgäuer, die bei der Recherche unentbehrliche Partner darstellten, waren gekommen.

Von Bürgermeister Markus Gerber wurde die Zusammenarbeit von Bühne und Wunderkammer beim „Duarfer Kultursommer“ als beispielgebend gelobt. Die Sonderausstellung, die Theateraufführungen und die wöchentlichen Veranstaltungen „Kultur im Fels“ bereichern das Kulturleben im Hauptort des Tales und stellen auch einen wichtigen Faktor im Tourismus dar, waren sich alle Beteiligten einig.

Mit einem kleinen Zuschlag zur Theater-Eintrittskarte wird es den Eintritt in die Wunderkammer geben. Premiere auf der Freilichtbühne ist am 7. Juli, gespielt wird bis 26. August. Infos zu Spielterminen und Karten unter www.geierwally.at. Die Ausstellung in der Wunderkammer läuft noch bis April 2018.