Von Ursula Strohal

Innsbruck – Besser kann man „Capriccio“, das letzte Werk des bald 80-jährigen Richard Strauss, nicht disponieren wie am Tiroler Landestheater. Das Konversationsstück für Musik ist um 1775 nahe Paris angesetzt und zitiert neben vielen anderen Namen und Kunstwerken der Zeit, der Vor- und Nachwelt auch Christoph Willibald Gluck, dessen Reformoper „Orphée et Euridice“ zeitgleich in Paris gefeiert worden ist. Und die läuft gegenwärtig auch am Rennweg.

„Capriccio“ ist ein hochfeines, intellektuelles und dabei unterhaltsames Stück in Strauss’ höchster Meisterschaft. Seine das ganze Wirken prägende Distanz, die nicht mit Kälte zu verwechseln ist und sich von Richard Wagners erlösungssüchtigem Sehnen abhebt, erlebt hier in aller Subtilität ein neues Wunder. Im Salon der kunstbeflissenen Gräfin Madeleine geben sich ihr Bruder, der Dichter Olivier, der Komponist Flamand und die Schauspielerin Clairon der Diskussion darüber hin, ob dem Wort oder der Musik die Vorrangstellung gebührt. Anhand eines vertonten Sonetts erkennt die von Dichter und Musiker umworbene Gräfin, dass beide untrennbar verbunden sind. Kunst und Eros sind hier eng verknüpft. Zur Vorbereitung der gräflichen Geburtstagsfeier findet sich auch der Theaterdirektor La Roche mit seiner Truppe ein. Am Ende, und es ist eine herrliche Pointe, schlägt der Graf vor, eine Oper zu erarbeiten – jenes Werk, das der Zuschauer soeben real erlebte: eine Oper über die Oper, geistreich, ungemein fein ziseliert, in Rokoko­eleganz, mit einem Streich­sextett als Einstieg.

Befremdend zunächst, dass die Uraufführung 1942 in München stattfand, als sich die Stadt im Bombenhagel befand. Aber Strauss und sein Dirigent und Librettist Clemens Krauss bauten das Stück mutig auf doppeltem Boden. Der Text enthält eine Fülle politischer Anspielungen, viele Sätze, per se unverdächtig, waren damals brandgefährlich („… und doch, ihr duldet es! Ihr macht euch schuldig durch euer Schweigen“).

Regisseur Pilavachi zeigt eine grandiose Inszenierung. Wie das Ursprungsteams arbeitet er hochfein, anspielungs- und detailreich mit dem Kunststück der Doppelzeitigkeit, die er heute allerdings kenntlicher machen kann, und einer Verdoppelung des Ortes. So beginnt das Stück mit einem Münchner Luftangriff, und der Salon der Gräfin – wie die Kostüme gestaltet von Tatjan­a Ivschina – ist arg in Mitleidenschaft gezogen. Genial der Übergang ins Jahr 1775: Die handelnden Personen steigen aus einem Gemälde, das von François Boucher stammen könnte, und formieren sich fortan in dichter Personenkonstellation unaufdringlich weiter in diesem Stil. Am Ende ihres Tages sind sie wieder im Rahmen – bis das Spiel erneut beginnt.

Francesco Angelico hat das immens anspruchsvolle Werk erarbeitet, führt die Sänger sicher und das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck klangschön, flexibel im Stimmungswechsel, transparent und sprechend mit wohlkalkulierten Ausbrüchen. Die vielen Zitate aus der Musikgeschichte und Strauss’ eigenem Schatzkästlein reichen bis zu Wagner: In La Roches filmisch an Max Reinhardt angelehnten Theatermonolog schleicht sich ein „Meistersinger“-Moment, die Oper, Strauss’ „Testament“, endet wie die „Götterdämmerung“ in Des-Dur usw. Erschütternd die hoffmanneske Szene, wenn der Souffleur Taupe (= Maulwurf) aus der Versenkung auftaucht, verängstigt, verloren, von der Gesellschaft vergessen. Seine Töne erinnern kurz an Mime, jene Gestalt aus „Siegfried“, die Wagner zur Persiflage eines Juden missbrauchte. Monsieur Taupe trägt den Judenstern.

Das Ensemble um die Gräfin, die Susanne von der Burg sehr strausserfahren, sanft und auch im Schlussgesang nie auftrumpfend singt, agiert blendend, und wird in einer höllischen Fuge durcheinandergewirbelt. Die Figuren sind mit einem Hauch Ironie ernst genommen: Richard Morrison als Dichter baritonal männlich, schwärmerisch mit Mozartton der Komponist von Uwe Stickert, nur testosteronbegabt Alec Avedissians Graf, großartig Michael Hauchensteins La Roche, verführerisch Valentina Kutzarovas Clairon, eine Studie Joshua Lindsays Monsieur Taupe. Fein auch das karikierte Sängerpaar Sophia Theodorides und Florian Stern, das Tanzpaar Chiara Ranca und Calogero Failla, Johannes Maria Wimmers Haushofmeister und die Diener aus der Commedia dell’arte.