Von Bernadette Lietzow

Wien – „Wie das Waschmaschinen-Angebot im Versandkatalog, alles klingt irgendwie interessant, irgendwie gleich, und das Richtige herauszufiltern, ist extrem mühsam“, verglich eine junge Frau aus der Wiener Kreativszene das Programm der diesjährigen Festwochen mit der Qual der Dinge-Wahl im (post-)kapitalistischen Zeitalter. Damit sind die Untiefen angesprochen, die den beherzten Versuch, die Wiener Festwochen neu zu positionieren, etwas unglücklich starten ließen.

Kuratoren-Geschwurbel und Diskurs-Gelaber, aufmunitioniert mit Kolonialismus-Kritik und Genderfragen, machten das Programmheft zur Hürde für jene, die die Codes aktueller Denkpraxis nicht so verinnerlicht haben oder sich vom hohlen Pathos der Forderung nach „Ritual“ und „Verlernen“ gelangweilt zeigten. Am Rande des TT-Gesprächs (erschienen im Mai, Red.) mit dem Neo-Intendanten und ehemaligen Donaufestival-Macher Tomas Zierhofer-Kin gelobte dieser Besserung in Hinsicht auf Vermittlung. Betrachtet man die Produktionen im Einzelnen, so fielen die publikumswirksamen Blockbuster bescheiden aus. Ivo van Hoves Visconti-Adaption „Obsession“ mit Starschauspieler Jude Law blieb ebenso weit unter den Erwartungen wie Romeo Castelluccis „Democracy in America“. Gewinn in dieser Liga war einzig Peter Brooks „Battlefield“. Rückblickend muss man auch der schrillen Eröffnungspremiere „Ishvara“ des chinesischen Shootingstars Tianzhuo Chen Tribut zollen. Gelungen ist mit „The Conundrum of Imagination“ die Wiederbelebung der Festwochen-Ausstellung: Deren Besuch, im Leopold-Museum wie in den unter dem Holpernamen „Performeum“ firmierenden Fabrikhallen hinter dem Hauptbahnhof, erhellte das inhaltliche Bestreben nach Auseinandersetzung mit nach wie vor (west-)gesellschaftsprägenden kolonialen Strukturen. Mit der beeindruckenden Neudeutung von Richard Wagners „Parsifal“ durch Jonathan Meese und Bernhard Lang gelang ein Höhepunkt in der Musiktheater-Schiene, über Monika Gintersdorfers und Benedikt von Peters Versuch, Mozarts „Entführung aus dem Serail“ mit Do-it-yourself-Attitüde zu begegnen, breitet man lieber den Mantel des Schweigens.

Gemeinsames Schwitzen und Diskurs in der Hamam-„Bubble“ feierten die Nische, die Konzentration auf genreübergreifende Performance, verbunden mit dem durchaus legitimen Impetus, die herkömmliche Form des Theaters infrage zu stellen, enttäuschten bisweilen mit Banalität. Eine Schärfung des Profils hin zu mehr Radikalität und Mut zur Qualität könnte in den kommenden vier Jahren den neuen Kurs der Festwochen jedoch bestätigen. (lietz)