Von Silvana Resch

Bregenz – „Tätowiert ist sie auch noch“, ruft ein älterer Herr. Die überdimensionalen weiblichen Hände, die die britische Bühnenbildnerin Es Devlin für Georges Bizets Oper „Carmen“ auf der Bregenzer Seebühne entworfen hat, beeindrucken bei näherer Betrachtung noch mehr. Der rote Nagellack am linken Daumen splittert ein wenig ab, Nikotin hat einen dunklen, braunen Kreis in den Filter der Zigarette gebrannt, die zwischen Zeige- und Mittelfinger klemmt. 59 Spielkarten wirbeln durch die Luft, alles scheinbar federleicht, in Wahrheit jedoch tonnenschwer. 2500 Kilogramm wiegt jede einzelne dieser „Flying Cards“, 24 beziehungsweise 20 Tonnen bringen die so zart wirkenden Hände auf die Waage.

Für die erste Bühnenpräsentation von „Carmen“ am Samstagnachmittag haben sich Hunderte Interessierte bereits eine halbe Stunde vor Beginn einen Sitzplatz gesichert. Die Seetribüne ist auf 7000 Besucher ausgelegt, da bleibt schließlich doch was frei. Die „Carmen“-Tickets sind bekanntermaßen heiß begehrt. 28 Vorstellungen sind von 19. Juli bis 20. August angesetzt. Von den insgesamt rund 200.000 Karten war Ende April nur noch rund ein Viertel übrig. Bizets Oper um Leidenschaft und Liebe ist ein Publikumsmagnet, der der Seebühne bereits 1991 und 1992 einen Besucherrekord bescherte.

Seit Montag wird in dieser Kulisse bei schwankendem Wasserstand geprobt, das Bühnenbild, eine Konstruktion aus Stahl, Styropor und Holz, wurde aus 190 dreidimensional gefrästen Einzelteilen zusammengesetzt. Vor Publikum bietet ein Stunt-Team einen ersten Vorgeschmack auf die Möglichkeiten, die die Bauten bieten. Selbst Operndirektorin Susanne Schmidt wagt sich in der 20-minütigen Präsentation weit nach oben. Vom linken Daumen aus verrät sie: „Eine Sängerin soll hier in 20 Metern Höhe eine Arie singen. Ich müsste das ja nicht öfters haben“, räumt sie ein.

Auf der Seebühne ist Oper immer eine große Show. Mit Es Devlin, der ersten weiblichen Bühnenbildnerin bei den Festspielen seit 1946, wurde eine Designerin gefunden, die sowohl auf der (Opern-)Bühne – von der Met bis zum Theater an der Wien – als auch im Showbusiness zuhause ist. Die Liste der bei ihr anklopfenden Popstars ist lang: Adele, Beyoncé, U2, Kanye West oder Lady Gaga stehen darauf.

Bei „Carmen“ sei Devlin auf Anhieb der „große Wurf“ gelungen, berichtet Schmidt: „In einer Schlüsselszene legt sich Carmen die Karten und sieht, dass ihr der Tod droht. Daraufhin wirft sie die Karten empört in die Luft“, so die Operndirektorin. Jeder Bühnenbildner träume von Bregenz, sagt Es Devlin in einem von den Festspielen zur Verfügung gestellten Video-Interview. In ihrer Auseinandersetzung mit Seebühnen-Bühnenbildern, die auch die „Beyoncés, Kanye Wests und Jay-Zs dieser Welt“ kennen würden, hätten sie jene am meisten berührt, die mit dem Surrealen spielen. „Es geht also um das Spiel mit Größenverhältnissen, und ich glaube, alle Menschen fühlen sich vom Surrealen, Unwirklichen angesprochen.“

Für die „Carmen“-Inszenierungen von Regisseur Kasper Holten gibt es noch einige wenige Karten.