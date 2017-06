Innsbruck — „Ich mag eigentlich keine Oper mehr schreiben, sondern möchte mit dem de Casti so etwas ganz Ausgefallenes, eine dramaturgische Abhandlung, ? eine theatralische Fuge (auch der gute alte Verdi hat's am Schluss des Falstaff nicht lassen können) — das sind so Greisenunterhaltungen! — schreiben." Verfasser dieser Zeilen war der Komponist Richard Strauss, Briefempfänger der Dirigent Clemens Krauss.

Die Vorgeschichte: Strauss, an dichterische Librettoqualität gewöhnt, war glücklich über die Bekanntschaft mit dem Schriftsteller Stefan Zweig. Die gemeinsame Oper „Die schweigsame Frau" wurde 1935 trotz Erfolges aber rasch abgesetzt, seit 1933 war Juden vom Nazi-Regime jede kulturelle Betätigung in Deutschland verboten. Zweig ging nach England und lehnte eine weitere Zusammenarbeit mit Strauss ab, der von 1933 bis 1935 Präsident der Reichsmusikkammer war.

Aber schon früher hatte er den Komponisten auf de Castis Operntext „Prima la musica e poi le parole" — „Zuerst die Musik und dann die Worte" — aufmerksam gemacht, der Strauss nun beschäftigte. Als er keinen geeigneten Librettisten fand, schrieb er Clemens Krauss: „Was ich eigentlich will: keine Lyrik, keine Poesie, keine Gefühlsduselei: Verstandestheater, Kopfgrütze, trockenen Witz!" Krauss schrieb für das letzte Bühnenwerk des alten Herren, das von der Oper handelt, den Text und dirigierte die Uraufführung von „Capriccio" am 28. Oktober 1942 in München. Morgen Samstag hat das Stück am Tiroler Landestheater Premiere.

Natürlich ist dieses „Konversationsstück für Musik" eine Oper. Der Dichter Olivier und der Komponist Flamand buhlen um die schöne Gräfin, ihr Bruder setzt sich mit der Schauspielerin Clairon für eine Nacht nach Paris ab. Am nächsten Tag soll von der Truppe um den Theaterdirektor La Roche der Geburtstag der kunstbegeisterten Gräfin gefeiert werden. Man muss nicht gebildet sein, um an diesem Werk seine Freude zu haben, aber wenn ja, hat man mehr davon", sagte in der Einführungsmatinee Anthony Pilavachi und geht auf die auch Strauss bewusst gewesene Problematik ein, in dunkelsten Zeiten solchen Ästhetizismus auf die Bühnen zu bringen: Das Stück sei voller politischer Anspielungen, die Szene im 18. Jahrhundert Verpackung, „man muss das Werk vom Menschen trennen". Der prominente Regisseur arbeitete zum ersten Mal am Tiroler Landestheater, die Szene schuf ihm Tatjana Ivschina.

Die Sänger der Hauptrollen — allen voran Susanna von der Burg als Gräfin — sind sich einig in den ungeheuren Anforderungen, die „Capriccio" an die Interpreten stellt, und dem Glück, wenn's gelingt. Mit der musikalischen Einstudierung des Werkes und den sechs Vorstellungen — „das Stück mit der diffizilen, stimmungsreichen Partitur ist eine große Glaubenserklärung an Schönheit" — verabschiedet sich Francesco Angelico von Tirol. 2011 kam er für ein Konzert und eine Oper, wurde 2012 Orchesterleiter und ein Jahr später Musikchef des Landestheaters. Ein Geleitwort fiel bei seiner letzten Pressekonferenz: „Vielleicht ist das Geheimnis des Lebens durch Musik erklärbar." (u. st.)

Zum Abschied eine Jacke: „Damit Sie uns weiter spüren"



Mit Strauss' „Capriccio" leiten Sie die letzte Opernpremiere als Chefdirigent des Tiroler Landestheaters. Was bedeuten Ihnen Ihre Innsbrucker Jahre?

Francesco Angelico: Innsbruck war meine erste Chefstelle, ich kam ohne Erfahrung, ein Orchester zu leiten, die Stimmung im Orchester zu halten, eine große Oper vorzubereiten. Ich habe hier sehr viel gelernt und sehr viel gearbeitet. Viele neue, junge Kräfte kamen ins Orchester. Ich habe zuerst gesagt, wir arbeiten, bis das Orchester besser spielt, dann gehe ich weg. Das ist jetzt der Fall, das Orchester geht in die richtige Richtung, aber natürlich ist noch viel zu erreichen, da sollen jetzt neue Ideen und Impulse kommen. Nach dem letzten Symphoniekonzert hat mir das Orchester eine Tiroler Jacke geschenkt — „damit Sie uns weiterhin spüren". Es gab keine Probleme, nur die Verträge sind nicht gut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in Innsbruck.

Was kommt in der nächsten Saison auf Sie zu?

Angelico: In Kassel, wo ich mich für vier Jahre gebunden habe, werde ich in der Oper Giordanos „Andrea Chénier" und Janáceks „Jenufa" leiten, an der Staatsoper München Rossinis „La Cenerentola" und in Stuttgart Donizettis „Don Pasquale". Dazu kommen Symphoniekonzerte u. a. in Italien, Deutschland und Norwegen.

„Capriccio" ist eine Oper mit dem zentralen Thema Kunst. Sie sind Musiker, literarisch sehr gebildet, kunstinteressiert. Was bedeutet Kunst für Sie?

Angelico: Mensch zu sein.

Die Fragen stellte Ursula Strohal