Von Bernadette Lietzow

Wien – Sämtlichen Epen und Heiligen Büchern wohnt ein Geheimnis inne. Sie alle erzählen, grausam wie erhellend, von dem, was die menschliche Existenz ausmacht, von Liebe und Krieg, Glauben und Schicksal. Um welthaltigen Stoffen mit den Mitteln des Theaters zu begegnen, braucht es Übersetzer, die in den Überlieferungen jene Wahrheiten finden und zeigen, die auch Auskunft über die Gegenwart geben.

Für Peter Brook, den 1925 geborenen britischen Regisseur und einen der prägendsten Theater-Erneuerer des vergangenen Jahrhunderts, ist das indische Heldenepos „Mahabharata“ einer der Eckpunkte seiner philosophischen wie ästhetischen Auseinandersetzung. 1985 beeindruckte er mit einer aufsehenerregenden, über neun Stunden währenden Version das Festival-Publikum in Avignon, kurze Zeit später goss er seine Sicht des hinduistischen Urbuches in einen mehrteiligen Film. Am Freitag feierte mit „Battlefiel­d“ ein Destillat, das er gemeinsam mit seiner langjährigen Mitstreiterin Marie-­Hélène Estienne aus der großen Vorlage gezogen hat, seine Österreich-Premiere, im Rahmen der von Kritik wie Publikum etwas gebeutelten Wiener Festwochen unter dem neuen Intendanten Tomas Zierhofer-Kin.

Meisterhafte Reduktio­n ist das Gebot, das weit­e Bühnenfeld der Halle E im Museumsquartier ist ein „wasted land“, ein ziegelrotes Schlachtfeld, auf dem der blinde König Dritarashtra (Sean O’Callaghan) das große Sterben seiner Sippe anklagt. Der Sieg ist in den Augen seines jungen Gegenspielers Yudhishthira (Jared McNeill) eine Niederlage, Glanz ist nur in den Tränen der Frauen, die um ihre toten Männer und Söhne weinen, zu entdecken, und in deren zerstörten Harnischen. Gänzlich verunsichert im Glauben an Schicksal und Bestimmung wird er, als Kunti (Carole Karemera) ihm eröffnet, mit dem Erzfeind den eigenen Bruder ermordet zu haben. Die grausige Stille nach dem Krieg ist das Zentrum der intensiven 70 Minuten, in denen Brook vier Schauspieler parabelhaft und eindrücklich vom Kampf zweier um die Macht ringender Familien erzählen lässt.

Stoffdecken, blutrot, safrangelb und erdfarben, dienen den in uniforme Mäntel, Kasacks und Hosen (Kostüme: Oria Pupp­o) gekleideten Darstellern als karge Requisiten, ebenso wie die paar Bambusstäbe, die in Bündeln an der Bühnenwand lehnen. Begleitet von präziser Lichtchoreografie (Philippe Vialatte) und den archaischen Trommelklängen des Japaners Toshi Tsuchitori entrollen sich all die Gleichnisse, die Yudhishthira den Weg von Pflicht, Verantwortung und Erkenntnis weisen sollen. Ery Nzaramba gibt den Herrscher, der bereit ist, mit seinem Fleisch das Leben einer Taube vor den Begehrlichkeiten des Falken zu retten und mit dieser Prüfung seine Gerechtigkeit unter Beweis stellt. Sean O’Callaghan schlüpft in die Rolle eines schicksalsergebenen Wurmes, bevor die apokalyptische Vision vom Untergang der Welt und deren ideale Fiktion im Bauch eines Kindes, gefolgt von Tsuchitoris Tönen, einen Abend beschließt, der im Gedächtnis der Zuseher lange nachwirken wird. Peter Brooks Weisheit und dem Können seines Ensembles verdankt sich so ein krönender Abschluss der Festwochen.