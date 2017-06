Lienz – Die Komödienspiele im Schloss Porcia in Spittal haben sich einen guten Ruf in der Riege der Sommertheater erworben. Viele Lienzer nutzen dieses Angebot und fahren deshalb regelmäßig im Sommer drauabwärts.

Nun kommt das Ensemble Porcia erstmals nach Lienz, denn sein Theaterwagen tourt durch Oberkärnten und macht auch einen Abstecher nach Osttirol.

Worauf darf man sich freuen, wenn der Wagen anrollt? Unterhaltsames steht auf dem Spielplan. Zu erleben ist die Komödie „Der Tenor“ von Carl Sternhei. Die „Wagenfassung“ samt Regie kommt von Angelica Ladurner.

Gespielt wird am BORG-Gelände an der alten Stadtmauer am Freitag, 23. Juni, um 19 Uhr. Bei Schlechtwetter übersiedeln die Akteure auf die Bühne des Kolpingsaals, die Vorstellung beginnt dann eine halbe Stunde später (19.30 Uhr). Unter dem „Schlechtwetter-Telefon“ 04852/600-306 ist ab 18 Uhr erfahren, wo die Aufführung stattfindet. Der Eintritt ist übrigens frei. Wer sicher sein will, dass er einen Platz bekommt, bringt am besten seinen Klappstuhl mit. Es werden auch Bierbänk­e aufgestellt. (TT)