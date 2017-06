Von Stefan Musil

Wien – Es gibt viel kühles Nass in der frühsommerlich warmen Staatsoper. Debussys auf Maurice Maeterlincks symbolistischen Stoff komponiertes Meisterwerk „Pelléas et Mélisande“ hat nach langer Paus­e wieder auf die Bühne gefunden. 1991 wurde das Werk zuletzt hier gespielt. In der Neuinszenierung von Marco Arturo Marelli hat das Wasser die Bühne stark im Griff. Im ersten Bild, als Goulaud der fremden Mélisande erstmals begegnet, ist es noch auf den Prospekt im Hintergrund gemalt. Mélisande sitzt auf einem umgedrehten weißen Boot. In ihm wird sie wenig später als Golauds Gattin ins düstere Allemonde einziehen, auf einer die Bühnenmitte ab dann beherrschenden Wasserfläche.

Um die herum hat Marelli, bekanntlich sein eigener Bühnenbildner, eine hermetische Bunkerarchitektur aus grauem, zerklüftetem Sichtbeton gebaut. Es ist, als ob sich dieses Geschlecht in ein dunkles Verlies geflüchtet hätte. Vor einem Fallout oder vor unwirtlichen Umweltbedingungen. Es ist zugleich wohl auch Rückzugsort für die seltsame und seltsam zerrüttete Familie, die in einer dunklen Depression versunken scheint. Die Sehnsucht, nicht nur der von außen in diese geschlossene Gemeinschaft eingeschleusten, bald unglücklichen Mélisande, bleibt das Sonnenlicht. Und Mélisande geistert auch wie eine Lichtgestalt durch die immer wieder in Wassernebel gehüllte Enge. Sie ist für Pelléas dazu der Katalysator, um zu erkennen, dass der einzige Ausweg, die Flucht aus diesem familiären Gefängnis ist.

Marelli setzt das szenisch sehr solide um, geht es zunächst ganz unaufgeregt realistisch an. Erst nach und nach verdichtet sich die Sache dann doch, kriecht ein Hauch unheimlicher Atmosphäre in diese feuchte Unterwelt. So bekommt das Spiel ein wenig an surrealem Gepräge, das ahnen lässt, dass es hier unter der Oberfläche gewaltig zu brodeln scheint.

Dabei ist es vor allem Simon Keenlyside, der als Golaud stimmlich wie darstellerisch punkten kann. Seine Wandlung zum manisch eifersüchtigen Brudermörder ist eine höchst überzeugende singschauspielerische Feinzeichnung. Es ist ein Kippen, das sich eruptiv in der Szene mit Yniold (brav: Maria Nazarova) manifestiert, das den bis dahin auch stimmlich nobel zurückhaltend Agierenden plötzlich rau und brutal ausbrechen lässt.

Gefährlich schleicht er sich später an seinen Bruder heran, um ihm das Messer reinzustoßen. Selbst als er von seinem Gewissen gequält vor der sterbenden Mélisande sitzt, scheint er noch ganz von seiner Eifersucht beherrscht. Zu Recht holte sich Keenlyside am Ende für diese Rollengestaltung den größten Applaus ab. Gefolgt von seiner Mélisande, der Olga Bezsmertna unaufgeregt lyrische Gestalt verleiht. Zart und innig lässt sie ihren schönen Sopran blühen. Am Ende muss sie bei Marelli nicht schnöde sterben. So wie er in seiner Wiener Inszenierung von Puccinis „Fanciulla del West“ die Liebenden am Ende im kunterbunten Ballon gegen Himmel schickt, schenkt er auch diesmal seiner Heldin eine fröhliche Apotheose. Mädchen in geblümten Sommerkleidchen geleiten die im Boot stehende Mélisande in einen Regenbogenfarben bunten Abendhimmel aufs offene Meer, hinaus in die Freiheit.

Da liegt Pelléas bereits von seinen Qualen befreit tot. Adrian Eröd hat sich diese zwischen Tenor und Bariton angesiedelte Partie, als Ersatz für den ursprünglich angesetzten Benjamin Bruns, sehr elegant zurechtgelegt. Selbst wenn er in den Höhen gegenüber einer Tenorstimmen gelegentlich ins Hintertreffen gerät. Die mehr kultiviert als markant auffallende Bernarda Fink ergänzt als Geneviève neben dem schön sonor singenden Franz-Josef Selig als Arkel das gute Ensemble. Am Pult folgt auf die großkalibrigen Wiener „Pelléas“-Dirigenten der beiden letzten Produktionen, Herbert von Karajan und Claudio Abbado, der sehr proper agierende Alain Altinoglu. Er hat das kultiviert spielende Orchester sehr aufmerksam einstudiert. In Sachen orchestraler Farben und Spannung ist jedenfalls noch Luft nach oben in dieser vom Publikum protestlos und freundlich aufgenommenen Produktion.