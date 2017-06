Von Helmut Mittermayr

Reutte – Nach vielen Stunden der Vorbereitung und anstrengenden Probenarbeiten ist es so weit. Schülerinnen und Schüler der Volksschulen Lähn, Lechaschau, Biberwier, Höfen und Reutte, der Neuen Mittelschule Reutte Untermarkt, der NMS Ehrwald und der Polytechnischen Schule Reutte haben zusammen mit Lehrpersonen und begleitet von einem Theatercoach Bühnenstücke selbst erarbeitet. Am 27. und 28. Juni bringen die Schülerinnen und Schüler diese kleinen Gesamtkunstwerke nun auf die Bretter, die bekanntlich die Welt bedeuten. Initiatoren dieser Kinder- und Jugendtheatertage sind Gabriele Stoll-Mark und Johannes Leismüller.

Für die beiden theateraffinen Pädagogen, die auch in der Kleinkunstbühne Kellerei an vorderster Front tätig sind, hat das Theater einen ungemein hohen pädagogischen Wert. „Die wenigen Quadratmeter Bühnenboden sind ein Mikrokosmos, in dem man ‚das Leben‘ üben kann, in dem man in andere Rollen schlüpfen darf und erlebt, wie sich das anfühlt. Vor allem aber wird Kindern und Jugendlichen durch diese Theatertage die Möglichkeit geboten, die Lust am Spielen auszuleben“, weiß Stoll-Mark. Die Kinder- und Jugendtheatertage rücken dieses Jahr auch das freiwillige Engagement stärker in den Mittelpunkt. Im Rahmen dieses Theaterprojekts greifen die Lehrpersonen in Abstimmung mit Michaela Perktold vom Freiwilligenzentrum Außerfern die Bedeutung des gesellschaftlichen Engagements und der Zusammenarbeit auf und verarbeiten diese in Theaterstücken. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in den Jahren 2016 und 2017 gilt der Begeisterung von Jugendlichen für ein ehrenamtliches Engagement.

Die Theatertage finden jeweils ab 15 und 19 Uhr in der Kleinkunstbühne Kellerei in Reutte statt. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen sind unter www.diekellerei.at online zu finden. Die Kinder- und Jugendtheatertage sind Gegenstand eines Leader-Projekts, das von Land Tirol und EU gefördert wird. Projektträger ist die Regionalentwicklung Außerfern.