Hopfgarten – Es ist dunkel im Saal. Von irgendwoher sind flüsternde Stimmen zu hören. Plötzlich ruft jemand: „Licht an!“. Als die Lampen an der Decke angehen, wird klar, wem die Stimmen gehören: den Schülern der Sonderschule, der Neuen Mittelschule und der Polytechnischen Schule Hopfgarten. In Dirndl, Lederhose oder Kostümen stehen sie auf einer Holzbühne und warten auf ihren großen Auftritt.

Rund 40 Schüler zwischen sieben und 16 Jahren, Lehrer und Schulassistenten proben am vergangenen Dienstag für das Theaterstück „Evas Stimme“, das morgen um 19 Uhr im Kultur- und Freizeitzentrum Salvena Premiere feiert. „Etwa die Hälfte der Kinder weist einen sonderpädagogischen Förderbedarf auf. Damit ist das Theaterstück eines der größten Integrationsprojekte, die derzeit in Tirol umgesetzt werden“, erklärt Ernst Spreng, der an der Sonderschule Hopfgarten unterrichtet und das Stück geschrieben hat. Seine Kollegin Lucia Pizzinini hat dazu insgesamt sieben Lieder geschrieben und komponiert. „Dass es unser eigenes Stück ist, das noch nie jemand anderer gespielt hat, macht die Schüler natürlich besonders stolz“, weiß Spreng.

Die Proben laufen seit Februar. „Es ist erstaunlich, wie sich die Schüler in dieser Zeit verändert haben. Manche, die am Anfang sehr schüchtern gewesen sind, treten jetzt sehr selbstbewusst auf“, erzählt Spreng. Vor allem ein Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird dem Lehrer in Erinnerung bleiben. „Wir hätten Hannes nie zugetraut, dass er so eine riesige Lust am Schauspielern entwickelt. Er wird bei der Premiere die meisten Lacher abräumen.“

Die Kinder und Lehrer nennen das Theaterstück intern „Theater der Mutigen“. „Weil vor allem für die Kinder der Sonderschule eine gehörige Portion Mut dazugehört, sich auf eine große Bühne zu stellen“, nennt Spreng den Grund dafür und räumt zugleich ein: „Aber wir sind draufgekommen, dass auch die Schüler der anderen Schulen genauso schüchtern sind.“

Die Zusammenarbeit zwischen den Schülern beschreibt Spreng als „natürliches Miteinander“. „Es war von Anfang an eine hohe Akzeptanz füreinander da.“

Die erfundene Geschichte des Theaterstückes beruht auf einer wahren Begebenheit. Tatsächlich wurden 1943 jüdische Kinder im Achental, der Wildschönau und in Hopfgarten versteckt. Das Stück der Hopfgartner Schulen erzählt berührend und gleichzeitig witzig, wie es sich damals abgespielt haben könnte. „Das Stück hat die Botschaft, dass man auch in schwierigen Zeiten ein guter Mensch sein kann“, sagt Spreng.

Nach der morgigen Premiere findet ein weiterer Spieltermin am 30. Juni um 19.30 Uhr statt. Eintritt ist frei. (miho)