Von Helmut Mittermayr

Reutte, Füssen – En Marche, das neue geflügelte Wort aus Frankreich, trifft auf die Cirilo School of Dance gewiss zu. Alberto Cirilo bringt seit 14 Jahren Bewegung in das Leben Hunderter Außerferner und Allgäuer. Die Füssener Tanz- und Musicalschule des Amerikaners Cirilo brachte Broadway-Feeling ins Grenzland – und das generationenübergreifend. Nicht selten stehen Mütter und Töchter gemeinsam auf der Bühne. Eine Art Selbstläufer als Erfolgsrezept: Den jugendlichen Tänzern folgt ein Vielfaches an Mamas, Papas, Onkeln, Tanten, Omas und Opas – und füllt damit die Ränge mit begeisterten Musicalfans.

Der Aufwand für eine einzige Vorstellung im Semester ist enorm. Seit Jänner laufen die Proben an den Standorten Reutte und Füssen, um dann das Erlernte eruptiv in einer einzigen Aufwallung aus Gesang, Tanz, Schauspiel und Musik für zwei Stunden auf die Bühne zu bringen. Welcher Fußballer würde monatelang trainieren – für einen einzigen Kick in der Saison? Für die musicalbegeisterten Anhänger von Cirilo, seit drei Wochen proben einige täglich, ist das Normalität. Seit 2004 werden zweimal jährlich Musicals zur Aufführung gebracht. Am 1. Juli kommt mit „Grimhilde & der vergiftete Apfel“ das bereits 25. Musical auf die Bühne – diesmal wieder im Festspielhaus Füssen. Das Cirilo-Musical ist auch die erste große Aufführung und damit quasi der Startschuss für eine neue Ära im Festspielhaus nach den turbulenten Zeiten der kürzlich überstandenen Insolvenz.

Genau 100 Außerferner und 100 Allgäuer von sieben bis 60 Jahren treten am Samstag, dem 1. Juli, in Füssen auf. Die böse Stiefmutter Grimhilde verkörpert etwa die Reuttenerin Tanja Versal. Für diese Produktion verwendet Alberto Cirilo eines der bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm als inhaltliche Grundlage, fügt Eigenes hinzu, streicht manches weg, lässt Charaktere zu Wort kommen, die im Grimmschen Märchen zu kurz gekommen waren und verwandelt das Stück in ein anrührendes und rasantes Spektakel aus Gut und Böse.

Karten für Erwachsene gibt es um 25 Euro, Kinder unter 15 Jahren bezahlen 14 Euro, Schüler und Studenten mit Ausweis kommen um 20 Euro in die Aufführung. Verkaufsstellen sind die Allgäuer Zeitung, das Festspielhaus Füssen, weiters online www.eventim.de oder www.oeticket.at sowie die Abendkasse.