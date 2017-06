Salzburg – In weniger als vier Wochen schallt er wieder vom Domplatz, der „Jedermann“, und gibt damit am 21. Juli den Startschuss zum heurigen Salzburger Festspielsommer. Die erste Ausgabe des neuen Intendanten Markus Hinterhäuser verspricht, ein „Epizentrum des Besonderen“ zu sein. Mehr als 200.000 Karten sind aufgelegt, wenn die Stadt an der Salzach für sechs Wochen zur Opern-, Schauspiel-und Konzertmetropole wird.

Dabei kommt diesmal nicht nur alles nach Salzburg, was im internationalen Klassikbetrieb Rang und Namen hat – sondern auch Kulturprominenz anderer Sparten, die sich im Festspielkontext neuer Vorhaben annimmt. Der Südafrikaner William Kentridge etwa, einer der einflussreichsten bildenden Künstler unserer Zeit, wird eine seiner seltenen Opernregien übernehmen und mit Alban Bergs „Wozzek“ eines der beiden angesetzten Musiktheaterwerke des 20. Jahrhunderts inszenieren. Oder die iranische Filmkünstlerin Shirin Neshat, die für die glanzvollste Premiere des Sommers verpflichtet ist und mit der „Aida“ unter Riccardo Muti ein Regiedebüt gibt, das gleichzeitig das mit großer Vorfreude erwartete Rollendebüt Anna Netrebkos in der populären Verdi-Oper ist.

Karten für „Aida“ gibt es schon lange nicht mehr – allerdings überträgt der ORF die Vorstellung am 12. August im Fernsehen. Und auch der „Jedermann“ ist restlos ausverkauft. Tobias Moretti gibt sein Rollendebüt nun doch in einer kurzfristig angesetzten Neuinszenierung von Michael Sturminger – zur Seite stehen ihm zahlreiche neue Darsteller, darunter Stefanie Reinsperger als „Buhlschaft“.

Mit Athina Rachel Tsangari ist eine weitere Filmregisseurin für die Bühne engagiert – die Griechin wird Frank Wedekinds „Lulu“ mit einer Dreifachbesetzung der Hauptrolle auf der Perner-Insel in Hallein herausbringen. Weitergeführt wird die Zusammenarbeit mit dem Wiener Burgtheater, diesmal inszeniert Andrea Breth das Harold-Pinter-Stück „Die Geburtstagsfeier“ – das dann im September auch die Burgtheatersaison eröffnen wird. Den Opernreigen in Salzburg wiederum eröffnet man mit Mozart. Deutungsrevolutionär Teodor Currentzis ist mit seinem Permer Orchester Music­Aeterna für „La Clemenza di Tito“ in der Felsenreitschule unter Vertrag, es inszeniert Peter Sellars.

Daneben bringen die Konzerte die großen Stars am Dirigentenpult, philharmonische Abende aus Wien oder Berlin, die führenden In­strumentalsolisten in Recitals und Orchesterkonzerten sowie natürlich Liederabende mit dem Who’s who der Sangeskunst. Beibehalten wurde die Auftaktwoche mit der besinnlichen Ouverture spirituelle, die diesmal nicht einer bestimmten Religion, sondern dem spirituellen Thema der „Transfiguration“, also einer Offenbarung, gewidmet ist. Eröffnet wird sie von Kent Nagano und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit Messiaens titelgebender „Transfiguration“.

Die offizielle Eröffnung findet am 27. Juli statt, mit einer Festrede zum Thema „Macht“ von Ferdinand von Schirach. (APA)