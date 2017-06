Von Harald Angerer

Kitzbühel – Das Schloss Kaps ist in Kitzbühel jedem ein Begriff, hinter die Tore gekommen sind bisher aber nur wenige. Doch das soll sich nun ändern. Besitzer Maximilian Lamberg hat in den Garten ein Amphitheater bauen lassen und im Juli soll dort eine Theateraufführung stattfinden.

„Ich bin schon von Jugend an mit dem Theater verbunden und hatte schon die Idee zu einem tollen Projekt. Das ist aber nichts geworden und nun ist die Idee bei einem Besuch der Biennale in Venedig gekommen, ein Amphitheater im Schlosspark zu machen“, schilderte Lamberg gestern bei einer Pressekonferenz. Dann sei alles sehr schnell gegangen. Nun ist es fertig gestellt worden und soll auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. „Es soll natürlich bespielt werden. Jedoch nicht ganzjährig, das ginge sich von der Infrastruktur her nicht aus“, erklärt Lamberg. Aber immerhin passen nicht weniger als 400 Personen in das Theater.

Für die Premiere wurden die Innsbrucker Ritterspiele gewonnen, sie spielen am 14. Juli ihr Stück „Der schurkische Kuno von Drachenfels“. Für uns ist das Ambiente natürlich etwas ganz Besonderes. Wir haben zwar schon früher outdoor gespielt, aber nun schon länger nicht mehr“, sagt Werner Frank, seines Zeichens „Kuno“ in dem Stück. Gespielt wird heuer nur einmal im Amphitheater. „Mehr ist derzeit noch nicht geplant. Sollte sich aber kurzfristig etwas ergeben, wäre das natürlich möglich“, sagt Lamberg. Nicht nur Theaterstücke sind möglich, auch Konzerte und sonstige Veranstaltungen. Das komplette Theater wurde nach modernsten Anforderungen ausgestattet. Mehrere hunderttausend Euro seien in das Projekt geflossen, schildert Lamberg.

Begeistert von dem Vorhaben zeigt sich Kitzbühel-Tourismus-Präsidentin Signe Reisch. „Das hier ist schon etwas ganz Besonderes“, betont sie. Es sei nicht selbstverständlich, dass jemand einen solchen Privatbesitz der Öffentlichkeit zugänglich mache. Mit 60 Euro für die Karte sei der Preis hoch, räumt auch Lamberg ein, er unterstreicht aber, dass es hier keine öffentlichen Subventionen gebe. Als exklusiven Theaterabend möchte er die Premiere jedoch gar nicht sehen, sondern als „exquisit“. Karten gibt es bei Kitzbühel Tourismus und den Raiffeisenkassen Kitzbühel.