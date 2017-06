Innsbruck – Beethoven also. Getanzt. Wobei nicht nur ausgewählte Werke – Appassionata, Mondscheinsonate, die Symphonien Nummer sieben und neun – des Großkomponisten den Rahmen der Choreografie abstecken, sondern auch dessen von Schicksalsschlägen gesäumter Lebensweg. Herauskommen soll das „Psychogramm“ einer Künstlerseele. Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt. Ein ambitioniertes Unterfangen. Zumal „Beethoven! The Next Level“ sich um die „street credibility“ des Klassikers bemüht – und ihm mit der Form- und Körpersprache des Urban Dance, mit Breakdance-Battles und vergleichsweise fettem Beat, auf den Leib rückt.

2016 wurde das von Khaled Chaabi (Choreographie) und Christoph Hagel (musikalische Leitung) entwickelte Stück in Berlin uraufgeführt. Seither tourt es erfolgreich um die Welt. Bis Samstag ist es im Rahmen des Tanzsommers Innsbruck in der Dogana zu sehen – und wurde dort bei der Tirolpremiere am Mittwochabend mit stehenden Ovationen bedacht. Völlig zu Recht übrigens.

Die durchaus gewagte Kombination funktioniert. Nicht unbedingt als nachvollziehbare Lebenserzählung. Aber als Folge eindrücklicher, ja spektakulärer Episoden. Beethoven mit Basecap und Hoodie reißt mit – und versteht es, in den ruhigeren, allein vom Piano begleiteten Momenten zu berühren.

Einzig eine auf allzu offensichtliche Pathosformeln getrimmte Videopassage bleibt ein rätselhafter Fremdkörper. Yui Kawaguchis wunderbar schwebender Schleiertanz als „unsterbliche Geliebte“ und Chaabis beherzte „Battles“ gegen die Widrigkeiten der Welt lassen alles Unbeholfene schnell vergessen. (jole)