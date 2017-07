Von Ursula Strohal

Erl – Gioacchino Rossinis Königin „Semiramide“, Wagners Wotan-Family und edler Lohengrin, Mozarts sternflammende Koloratur-Queen – in Erl beginnen am 6. Juli die Tiroler Festspiele. Zum 20. Mal hebt sich dort der Vorhang für drei Musikwochen, vollgepackt mit Oper, Symphoniekonzerten, Kammermusik, Liederabenden und Specials ganz nach Gustav Kuhns Eigensinn. Denn der Dirigent, Pädagoge und fallweise auch Komponist war nicht gewillt, den oberflächlichen Praktiken des internationalen Klassikkarussells zu folgen, stieg Schritt für Schritt aus und eröffnete 1998 sein eigenes Festspiel in Erl. Vorausgegangen war bereits Jahre zuvor die Gründung einer interdisziplinären Akademie. Kuhns Spuren sind international vorhanden, mittlerweile konzentriert er sich aber hauptsächlich auf Erl.

Im Jubiläumsrückblick kommen ihm die zwei Jahrzehnte „extrem kurz“ vor. Er teilt diese Zeit in drei Perioden: die Jahre 1998 bis 2005, als er das Festival allein bewältigte, zunehmend erfolgreich, aber finanziell in der Klemme. Dann kamen mit dem Industriellen Hans Peter Haselsteiner, der bald Festspielpräsident wurde, die nächsten sieben Jahre, und heuer sind es bereits weitere sechs mit dem neuen Festspielhaus.

Inzwischen gibt es außer den 20-jährigen Sommerspielen dank des neues Theaters auch die Winterspiele, und das Festival, verrät Kuhn, wächst kontinuierlich weiter: Vom 6. bis 8. Oktober positioniert er in Erinnerung an eindrucksvolle Salzburger Kindheitserlebnisse ein „Erntedankfest“ mit Mozart-Schwerpunkt. In die Mozart-Akademie findet auch Volksmusik Eingang. Kuhn leitet „Il re pastore“ und eine Matinée mit dem Krönungskonzert, der Jupiter-Symphonie und, zu Kuhns Erheiterung mitten am Vormittag, der Kleinen Nachtmusik. Zur Osterzeit ist die Matthäuspassion am Karfreitag um 15 Uhr ein Fixpunkt, „weil zu viele Leute nicht mehr wissen, dass es da um Christi Todeszeit geht, ein zentrales europäisches christliches Gedenken“. Am Gründonnerstag und Karsamstag setzte Kuhn künftig Wagners „Parsifal“ an, „aber wir wollen kein Osterfestival sein“.

Kann der Maestro das ganze Jahr nach Belieben über sein Orchester verfügen? Er kann und setzt die vier „Saisonen“ auch an, um die Kontinuität der Orchester zu gewährleisten. Er hat fabelhafte Leute, Bläser in internationalen Spitzenpositionen, etliche Konzertmeister, Pädagogen, die frei arbeiten. Manche spielen seit 18 Jahren in Erl. Der Ruf der Arbeitsbedingungen ist in bestimmten Kreisen nicht der beste, „aber wir sind keine Ausbeuter“, betont Kuhn. „Man kann jederzeit in die Probe kommen und sich hier die Stimmung anschauen.“ Er kümmert sich um den Schutz der Musiker, findet aber viele gewerkschaftliche Auflagen überzogen und sinnlos, etwa Probenverbote am Samstag. In Erl herrscht ein eigener Stil, es gibt kaum Fluktuation im Orchester, sehr viele erstklassige Musiker bewerben sich deshalb vergeblich. Präsident Haselsteiner – „der großzügigste Mensch“, sagt Kuhn – spendierte zuletzt ein sündteueres Kontrafagott, Wagnertuben gibt es auch, das Festival-eigene Instrumentarium wächst.

Kuhn liebt es, Traditionen zu entwickeln, und freut sich, wenn sie angenommen werden, wie das Neujahrskonzert oder die ebenso stets früh ausgebuchten Aufführungen von Wagners „Ring des Nibelungen“. Die hat das Publikum verlangt. „Wir schämen uns nicht, wenn wir mit dem ‚Ring‘ 400.000 Euro verdienen“, sagt Kuhn, „und das Orchester hat den ,Ring‘ unglaublich gut drauf.“ 2018 wird er zum letzten Mal gezeigt, 2019 findet wieder die Erler Passion statt „und dann schauen wir, wie lange es braucht bis zum nächsten ,Ring‘, ich rechnen nicht vor 2022“.

Das Festspielhaus hat einen enormen Aufschwung des Kammermusik-Programmes gebracht. Zu den Stammkünstlern wie Davide Cabassi, Jasminka Stancul und Franui, heuer in Begleitung des großen Dichters Hans Magnus Enzensberger, kommen Entdeckungen und prominente Gäste wie die junge Pianistin Mélodie Zhao, die Gruppe Alma, das Duo BartolomeyBittmann mit Ursula Strauss, Bratschist Nils Mönkemeyer & Friends, Martin Mallaun, ein Werner-Pirchner-Abend und vieles mehr. Nachdrücklich verweist Kuhn auf die lange Liste an Uraufführungen bzw. Auftragskompositionen. Heuer steuert der Koreaner Beomseok Yi ein neues Werk bei, es wird am 6. Juli bei der Eröffnung erklingen, bevor Kuhn die selten zu hörende große Symphonie des jung verstorbenen Hans Rott dirigiert.

Seltene Werke aus verschiedenen Epochen gibt es reichlich in Erl. Wie steht es in der Oper, muss die populärer sein? „Durchaus nicht“, sagt Kuhn mit zwei Rufezeichen dahinter. Strauss wird er spielen, „Die Frau ohne Schatten“, ein Lieblingswerk von ihm. Aber erst, wenn die Rechte an den Werken von Strauss (er starb 1949) nach 70 Jahren frei werden. Für das Rossini-Jahr 2018 denkt er an „La Donna del Lago“.

2020 wird Gustav Kuhn seit 50 Jahren am Pult stehen. „Dann bin ich 75 und ziehe mich zurück. Nicht musikalisch – mit Haselsteiner ist ausgemacht: ,Du bleibst musikalischer Leiter, bis du umfällst.‘ Aber in der Intendanz, als Für-alles-Verantwortlicher. Da ist es an der Zeit, Prioritäten zu setzen.“ Es gibt ja auch die Kernkompetenz seiner Talenteschmiede, die Accademia di Montegral in Lucca. „Erl ist das Schaufenster, Lucca die Wohnung“, sagt Kuhn. Dort, im Kloster in Lucca, begeistert er sich, gibt es 1000 Olivenbäume, bestes Öl, wie es Tradition hat in Lucca, wird produziert. Die Oliven darf man nicht vom Baum schütteln, sie müssen gepflückt und richtig gelagert werden ...