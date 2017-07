Hall – Gemeinsam tanzen, musizieren, essen und feiern: Das und vieles mehr erwartet die Besucher am Samstag, 8. Juli, von 10 bis 14 Uhr, am Oberen Stadtplatz in Hall. Unter dem Motto „Treffpunkt Bühne“ kommen Menschen aus den verschiedensten Kulturen zusammen, um der Haller Bevölkerung ihre Traditionen, kulinarischen Köstlichkeiten und Tänze vorzustellen. Organisiert wird die interkulturelle Veranstaltung gemeinsam von JAM – Mobile Jugendarbeit und Stadtmarketing Hall. Zuschauer können sich auf regionale und internationale Tanz- und Musikgruppen freuen. Auch für kulinarische Köstlichkeiten ist gesorgt. Das Bühnenprogramm bestreiten unter anderem: Ägyptischer Verein, Buddhistische Gemeinde, Alevitische Jugend Tirol-Hall, Verein Almleben Absam, Flüchtlingsunterkunft Kleinvolderberg und Anatolische Türkische Islamische Gemeinschaft. (TT)