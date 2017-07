Von Ursula Strohal

Erl – Wie sich die Bilder gleichen im Karussell royaler Seitensprünge. Die Mittel mögen heute nicht feiner, aber zeitgemäßer gewählt werden, Mary Stuart war alten Zeiten noch näher und in der Antike ging es so: Die Königin und ihr Geliebter ermorden den König, Schwert und Gift stehen zur Wahl. Der kindliche Königssohn wächst entfernt auf und kehrt erwachsen und unerkannt wieder, um, den Dolch im Gewande, den Vater zu rächen.

Das passierte in der Atriden-Family und deckungsgleich am Hof Babylons. Zur Ehrenrettung verschmähten nicht alle Königinnen den Gemahl, Penelope wartete 20 Jahre lang auf ihren Odysseus, aber das ist eine andere Geschichte. Im Erler Festspielhaus geht es rauer zu, wie eben Librettist Gaetano Rossi und Komponist Gioacchino Rossini die babylonische Sache sahen. Herrn Rossi fällt vier Stunden lang nicht viel dramaturgisch Schlüssiges ein, während es Rossini seit der Uraufführung 1823 blitzen und glänzen lässt, herrliche Crescendi aufbaut, das Kolorit des Orchesters nützt, Kantilenen und eingängigste Melodik ausgießt. Belcanto-Spezialist Gustav Kuhn bringt das mit seinem Festspielorchester fulminant zum Leben. Er entlockt der Musik die großen Tableaus, aber auch die innewohnende Eleganz und Grazie, das Geistreiche und leicht Ironische, er schützt die Melodien vor Banalität. Allein die verschiedenen Arten des Pizzikatos, gestochen, getupft, non legato, sind erlebenswert. Diese beschwingte, auch seelenvolle Weltbetrachtung braucht freilich auch so erstklassige, leistungsbereite Musiker und Musikerinnen wie in den Reihen dieses Orchesters. Außergewöhnlich auch die Besetzung. Maria Radoevas voll erblühter Sopran profitiert in der Rolle der Semiramide von ihren Erfahrungen mit Barockmusik, hat den nötigen großen Umfang und herrliche Klangqualität. Ebenso Svetlana Kotinas tiefer, fülliger Mezzosopran, der sich großartig weiterentwickelt – ein idealer Arsace, Bruder von Mozarts Sesto. Prinzessin Azema findet in Maria Rosaria Lopalco eine hell leuch­tende Verkörperung, Assur in Giovanni Battista Parodi einen durchschlagenden Bass mit schwarzen Koloraturen. Der indische Prinz Idreno, voll Liebesglut, doch zum Glück für die umworbene Azema gefangen in seiner fürstlichen Konvention, hat in Hui Jin einen Interpreten, der seinen kräftigen Tenor wohl schon mozarterprobt hat. Raphael Sigling ist ein klang- und würdevoller Oberpriester, Giorgio Valenta und Szymon Chojnacki erfüllen die kleinen Rollen.

Die Personen sind auch optisch rollendeckend besetzt, wunderschön die Frauen, viril der Finsterling Assur. Semiramide, seit dem Gattenmord unausgeglichen, hat diesen einstigen Geliebten und Komplizen längst satt und liefert sich mit ihm eheähnliches blamables Gezänk. Ihre Begehrlichkeit gilt dem jungen Arsace, der sich jedoch – das ist Pech jetzt – als ihr Sohn erweist. Er ist der rechtmäßige Thronfolger und wird auch gleich König, nachdem er in der Dunkelheit der väterlichen Grabkammer aus Versehen die Mutter gemeuchelt hat.

Der Besetzungszettel der Erler „Semiramide“, die musikalisch so hell strahlt und noch am 21. Juli zu sehen ist, nennt keinen Regisseur, sondern für die Gesamtproduktion „Furore di Montegral“. Das Bühnenbild von Al­fredo Troisi rettet die Szene und wäre mit seinem Mix aus modernen grafischen und altgold-antiken Mustern sowie verschiedenen Bühnenebenen bestens auch für eine Inszenierungsentscheidung dieser Opera seria geeignet, auch Lenka Radeckys Kostüme sind prächtig und funktionell im Chor. Lediglich mit dem purpurnen Trikot, dessen Muster die perfekten Beine der Königin marginal umranken, gerät sie, auch wenn Semiramide nicht eben Dame ist, ins Rotlichtmilieu. Es gibt inklusive Lichtgestaltung schöne Bilder, aber eben keinen nennenswerten Regieansatz und wohl dafür am Ende die zarten Buhrufe. Der Chor muss sich teilweise ziemlich peinlich bewegen, singt aber bis auf einen Ausstieg recht ordentlich, und Katharina Glas sorgt mit sechs Tänzern für Bewegung im Stillstand.