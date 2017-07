Umhausen – Die erwünschten Wirkungen und unerwünschten Nebenwirkungen der Liebe spiegeln alle Facetten emotionaler Befindlichkeiten wider und reichen von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt und nicht selten bedienen sie die rohe Gewalt. Angeblich geht die Liebe auch durch den Magen. Sie kann aber auch ungemein schwer im Magen liegen, wie in der Komödie „Gatte gegrillt“ von Debbie Isitt, welche von der Theatergruppe Vorderes Ötztal Gegenwind unter der Regie von Lukas Leiter geradezu mustergültig vorgeführt wird.

Inspiriert von Mordfällen mit zweifelhafter Rechtsprechung schrieb sich die englische Autorin Anfang der 90er-Jahre den Frust über eine männerdominierte Welt von der Seele und landete mit „Gatte gegrillt“ eine Erfolgskomödie. Der Humor ist rabenschwarz, die Geschichte so fiktiv und so bitterböse real, wie es all die Fälle von häuslicher Gewalt zuhauf beweisen. Der Inhalt ganz kurz: Kenneth, verkörpert von Manfred Auderer, ein Pascha allererster Güte, gönnt sich nach langjähriger Ehe was Jüngeres und Hübscheres. Seine Frau Hillary, gespielt von Tamara Hechenberger, hat ihr ganzes Leben dem Herrn des Hauses zu Füßen gelegt und ist emotional am Nullpunkt angekommen. Dort landet auch Laura (Silvia Schmid) als zweite Wahl, die nie zur ersten werden kann.

Dass die Geschichte ein fatales Ende nehmen wird, ist klar. Bis dahin fliegen die Fetzen – und wie! Wie sich Tamara Hechenberger von der überfürsorglichen Hausfrau und bemutternden Ehegattin hin zur rachsüchtigen Furie entwickelt, ist schlicht und ergreifend grandios. Nicht weniger impulsiv und glaubhaft agiert Silvia Schmid, wenn sie die emotionale Wandlung vom heißen Verliebtsein bis hin zu abgrundtiefen Hassgefühlen durchlebt. Manfred Auderer gibt beispielhaft das charakterlose, verhätschelte Muttersöhnchen, dem die Entwicklung zum reifen Mann versagt blieb.

Ein gutes Händchen beweist Lukas Leiter mit seiner Regie: Mit perfekter Personenführung, exzellentem Timing, mit viel Sinn für das Komische im Tragischen zeichnet er die Chronologie der gescheiterten Beziehungen präzise und eindringlich. Weitere Vorstellungen in der NMS Umhausen: 14., 15., 16., 22. und 23. Juli jeweils um 20.20 Uhr. Kartenreservierung unter 0664/3273754 oder www.theatergruppe-vorderes­ötztal.at. (hau)