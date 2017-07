Uderns – In der kultigen TV-Serie „Vorstadtweiber“ agiert er als schmieriger Minister Schnitzler: Philipp Hochmair. Davon abgesehen füllt der Wiene­r die BMW-Halle in Wolfsburg (5000 Zuschauer), das Thalia Theater in Hamburg, das Berliner Ensemble und das Burgtheater in Wien. Und zwar mit seinem Programm „Jedermann Re­loaded“, das 2013 bei den Salzburger Festspielen Premiere hatte. Darin spielt der 43-Jährige alle Rollen von „Jedermann“ selbst. Doch man muss nicht in Großstädte fahren, um Hochmair zu sehen, seit es das Theaterfestival Steudltenn in Uderns gibt.

Die österreichweit gut vernetzten Veranstalter holen ihn ins Zillertal. Diesen Freitag und Samstag präsentiert Hochmair mit seiner Band, der Elektrohand Gottes, „Jedermann Reloaded“ in der Tenne in Uderns. Unter Electro-Beats und Rocksounds verwandelt sich Hugo von Hofmannsthals 100 Jahre altes Mysterienspiel in ein vielstimmiges Sprech-Konzert von heute. (TT)