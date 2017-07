Telfs – Markus Völlenklee sieht aus wie der Tod. Mit voller Absicht. In „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ mutiert der Obmann der Tiroler Volksschauspiele Telfs ab 22. Juli nämlich zum schnapsdurstigen „Boandlkramer“ und versucht als solcher, den titelgebenden Jenseits-Verweigerer in die ewigen Jagdgründe zu locken. Bei der gestrigen Programmpräsentation gab’s eine Kostproben aus dem – so Völlenklee – „charmantesten Wolpertinger der Theatergeschichte“, bei dem er auch die Regiefäden in der Hand hat. Einer Neufassung hat Völlenklee dabei eine Absage erteilt, dafür aber sprachlich eingegriffen und den bayerischen durch den Tiroler Dialekt ersetzt. Gespielt wird in jenem Zirkuszelt, in dem im Vorjahr die widerspenstige Katharina gezähmt wurde. Wiederzuerkennen ist die Manege nicht mehr: Das komödiantisch-satirische Volksstück ist auf erdreichen Boden gebettet, im Juchhe leuchtet in sattem Blau das Himmelszelt.

„Himmel auf Erden?“ lautet passenderweise das Motto der heurigen Spielzeit, in der auch die Flüchtlingsthematik aufs Tapet kommt. In Anders Lustgartens Zwei-Personen-Stück „Lampedusa“ (ab 25. Juli im Kranewitter Stadl) trifft ein Fischer, der nur noch Flüchtende angelt, auf eine Schuldeneintreiberin, die sich über die maßlose Kaufsucht ihrer Kunden erbost. Regie beim brandaktuellen Drama, das um falsche Paradiesvorstellungen kreist, führt Thomas Blubacher.

„Der Himmel ist leer“, heißt’s in Ewald Palmetshofers Stück „Hamlet ist tot. Eine Schwerkraft“ (ab 28. Juli im Großen Rathaussaal), in dem die sechs Protagonisten zur garstigen Gegenwartsanalyse ansetzen und den Systemwechsel beschwören. In der Regie von Susi Weber prallen da Leichenschmaus und Geburtstagsfest aufeinander und es stellt sich die Frage, ob man nun agieren oder resignieren soll. Abgerundet wird das Bühnenprogramm (www.volksschauspiele.at) mit der Wiederaufnahme von Kafkas „Bericht für eine Akademie“.

Land, Bund und Gemeinde fördern die Volksschauspiele mit 430.000 Euro, der Rest des Gesamtbudgets von knapp 750.000 Euro lukriert sich aus Sponsorengeldern und den Karteneinnahmen. (fach)