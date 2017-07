Von Angela Dähling

Aschau i. Z. – „Sensationell!“, „Echt gewaltig!“ – Zuschauer­reaktionen wie diese hörte man beim neuesten Stück der Volksbühne Aschau, das am Wochenende seine Uraufführung gefeiert hat, zuhauf. Doch manchen fehlten auch die Worte. Denn der Spiegel, der den Zillertalern von der Bühn­e aus vorgehalten wurde, war schonungslos.

„Der Zillertaler: Warum er ist, wie er ist“, so der harmlos klingende Titel des von Martin­a Keiler geschriebenen Stückes, das genau eines nicht ist: harmlos. Es ist mutig, kritisch, berührend, ehrlich und erbarmungslos. Und es ist fesselnd von der ersten bis zur letzten Sekunde. Erzählt wird die Geschichte mehrerer Generationen einer Hoteliersfamilie, in der alle Widersprüche des Zillertalers ein Gesicht bekommen. Da ist die eine, dem Profit, Tourismus und Fortschritt huldigende Seite, der die Altbäuerin (Helg­a Keiler) und ihr Sohn Josef (Gebhard Eberhard) ihr Leben verschrieben haben. Dagegen lehnt sich der Altbauer (Alfred Kröll) grantelnd auf, und auch der zweite Sohn Franz (Stefan Bliem) will als Bauer von den Skigebietserweiterungsplänen seines Bruders nichts wissen. Franz hat den Hof, doch Hotelier Josef das Geld. Und darauf kommt es an im Zillertal, wenn man dazugehören will.

„Burnouts“ gehören hier zum Alltag und statt Fernreisen stehen Aufenthalte in der Nervenklinik auf dem Programm. Das wird unter den Teppich gekehrt, denn die größte Sorge ist, was die Leut­e reden. Sie ist es selbst dann, wenn der zynische Hoteliers­sohn René (herausragend: Sebastian Keiler), dessen bester Freund der Schampus ist, die tablettenabhängige Mutter (Christine Fankhauser) schlägt und sich umbringen will. Denn „das Scheiß-Hotel“ ist immer wichtiger als er.

Zwiegespräche mit historischen Zillertalern wie den Nationalsängern werden ebenso perfekt in das Geschehen integriert wie die mit teils ironischen Texten versehenen Musikkompositionen von Paul Haberl. Das Lied „Die Fremden kemmen“ ist kult­verdächtig, so wie die ganze Theaterproduktion.