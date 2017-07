Von Ursula Strohal

Bregenz – Pünktlich zu Beginn der Vorstellung stellte sich unter Donner und Blitz heftiger Dauerregen ein, der die Bühne zur glitschigen Gefahrenzone machte und erst in der Kartenszene die Zuschauer unter ihren Regenponchos hervorlockte. Genau zu jenem Augenblick, den das Bühnenbild eindrucksvoll visualisiert: Zwei Frauenhände werfen ein Kartenspiel in die Luft. Carmens Geste, nachdem ihr die Tarotkarten den Tod voraussagten – ihr und Don José. Sie nimmt ihr Schicksal in grenzenlosem Freiheitsdrang an und besiegelt es durch Provokation.

In der literarischen Vorlage von Prosper Mérimée ist Carmen Prostituierte, in Bizets Oper von den Librettisten Meilhac und Halévy abgemildert zu einer Arbeiterin der Zigarettenfabrik. Bizet freilich verschweigt nicht ihre Einsamkeit, ihre elternlose Jugend, ihr Bedürfnis nach Selbstbestimmung und ihre Angst vor der Liebe. Instinktiv fühlt sie, dass der unreife, aggressionsbereite José der falsche Adressat für echte Gefühle wäre. Labil genug, um sie auf Kosten seiner Soldatenlaufbahn aus einer Zwangslage zu befreien und zu gewinnen.

Die Tarotkarten, die in der Luft schweben und auf der Bühne geschichtet die Spielplattformen ergeben, die als Vorderbühne in den See abgesenkt werden können und damit ein spektakuläres Wasserballett ermöglichen, die Stunts der Schmuggler hoch oben auf den Karten, Feuerwerk, Boote, Lichtspiele, Carmen, die schwimmend flüchtet, bunte Menschengruppen und sensationelle Projektionen, die glauben machen, die schwebenden Karten drehten sich, die mitreißende Musik: Dafür bleiben fast alle der 7000 Zuschauer im Regen sitzen, das hat technisch und illusionistisch wohl eine neue Seebühnen-Dimension erreicht.

Das Erstaunliche dabei ist, dass die Bregenzer Hauptattraktion, das optisch Spekulative, tatsächlich mit dem Stück zu tun hat. Stardesignerin Es Devlin, die Popstars wie Adele und Lady Gaga den Auftritt bereitet und Shows zu Olympischen Spielen entwirft, stellt sich diesmal in den Dienst einer Geschicht­e. Anja Vang Kragh entwarf Kostüme, die über die große Distanz hinweg Klarheit schaffen. Und dem dänischen Regisseur Kasper Holten gelingt es, ohn­e Folklore und trotz der notwendigen Effekte stets nah an der spannungsvollen Beziehung zwischen den Personen zu bleiben. Der finale Höhepunkt findet in den Fluten des Sees statt, wo Don José seine Liebe und Carmen ertränkt.

In Bregenz ist die Oper von den Dialogen befreit und auf rund zwei Stunden reduziert. Das machte die von den Wiener Symphonikern unter Paolo Carignanis drängend wirkendem Dirigat mit hohem Einsatz gespielte Musik noch dichter und kräftiger. Außergewöhnliches leisteten alle, die pausenlos und im Guss agierten. Gaëlle Arquez war als Carmen mit farbintensivem, klangprächtigen Mezzo eine Idealbesetzung, Daniel Johannsens José ließ Präsenz hören und zeigte die Unausgeglichenheit seines Charakters. Jung und zu Stunts verführt die Micaela der Elena Tsallagova, unterbesetzt Scott Hendricks Escamillo.