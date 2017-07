Wien – „Es ist möglich, Belgie­r zu sein“ ist die finale „Regel“ eines langen Abends, in dem Jan Fabre sich mit 15 Performern seiner Compagnie Troubleyn der Faszination und der Abscheu für ein Land hingibt, in dem „jeder (und niemand) drei Sprachen spricht“, das über die Jahrhunderte Spielball europäischer Mächte war und sich gerne über die kulinarischen Konstanten Bier, Fritten und Schokolade definiert.

In knapp vier, nebenbei pausenlosen Stunden erzählt das opulent-ironische Spektakel „Belgian Rules/Belgium Rules“, dessen Uraufführung am Dienstag im Rahmen von „Impulstanz“ über die Bühne des Wiener Volkstheaters ging, in 14 Kapiteln von belgischen Eigenheiten wie der Zuneigung zu Tauben und Taubenzucht, der Wichtigkeit von Schuppen als Erweiterung des (meist sehr spießigen) Eigenheims und der jahrhundertealten Karnevals-Tradition. Die Fragen nach Nation und Identität verschnürt dieses Großunternehmen unter beeindruckendem Einsatz zu eine­m Körper-Bilder-Paket, das trotz der Länge eine unwiderstehliche Sogwirkung entwickelt. Zitate belgischer Malerfürsten, von Pieter Bruegels d. Ä. Gemälde „Die flämischen Sprichwörter“, Peter Paul Rubens „Das Pelzchen“ bis zu René Magritte­s „Die schwarze Magie“, werden da kunstvoll nachempfunden und thematisch neu verknüpft. Jan van Eycks „Arnolfinis“ wandern durch die Szenerie, grau gewandete Tauben verwandeln sich gleichsam als belgische Apotheos­e am Ende in Friedensvögel und dazwischen lernt der Zuseher, lautstark von der dumpf-fröhlichen Musik des Performers und Komponisten Andrew James Van Ostade begleitet, die Vielfalt belgischer Karnevalslust kennen.

König Leopolds bestialisches Kongo-Abenteuer oder der grausige, von involvierten Politikern gedeckte Missbrauchsskandal rund um Marc Dutroux finden ebenso ihre bestechende Bildübersetzung. Die belgischen „Regeln“, Gebote, Verbote und Chancen, vermittelt ein unfassbar motiviertes Ensemble, das in der Verausgabung jene Schönheit offenbart, nach der der Künstler wie der Mensch Jan Fabre auf der Suche ist. (lietz)