Von Silvana Resch

Telfs – Ein Rauschen und ein Rascheln im Telfer Zirkuszelt, die zweidimensionalen Bäume beginnen zu tanzen. Der Tod vulgo Boandlkramer ist hinter dem Brandner Kaspar her. Doch der fehlgeleitete Schuss, der eigentlich einem kapitalen Hirsch gilt, verpasst auch den Kleinbauern. Die Kugel hat den Brandner Kaspar nur gestreift, mehr aus Jux und Tollerei lässt er sich ins Tal tragen. Dem Kirschschnaps, den er bei dieser Gelegenheit mitgehen lässt, kommt in diesem Stück eine tragende Rolle zu.

Denn das Laster wird in dieser 1975 am Münchner Staatsschauspiel uraufgeführten Komödie von Kurt Wilhelm nach einer Erzählung seines Ururgroßonkels Franz von Kobell hochgehalten: Ein bauernschlauer, charmanter Lump aus Bayern triumphiert über preußisches Spießbürgertum, Bürokratie und Bigotterie. Witz und Wagemut schlägt in diesem mehrfach verfilmten Erfolgsstück Ordnungsstrenge und Kapital. Was auf Erden aber doch nicht so ganz funktionieren will, findet im Himmel ein Happy End.

So auch in der von Regisseur Markus Völlenklee adaptierten Version „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“, die zur Eröffnung der Tiroler Volksschauspiele Telfs am Samstagabend mit Standing Ovations bedacht wurde. Völlenklee, der gleichzeitig in der Paraderolle des Boandlkramers hinreißend ungelenk für die komödiantischen Glanzlichter des Abends sorgt, hat die Handlung von Bayern nach Tirol verlegt. Statt die Preußen mieszumachen, hagelt es ein generelles Deutsche-Bashing. Recht niederschwelliger Humor, der bei einer Spielzeit von gut drei Stunden (samt Pause) zunehmend an Witz verliert. Der Weg ins Paradies ist auch für den Brandner Kaspar (lakonisch liebenswert: Alfred Kleinheinz) ein langer. Nach dem Streifschuss will ihn der Boandlkramer zum Mitkommen ins ewige Leben überreden. Doch der 72-Jährige, der sich zu jung zum Sterben fühlt, trinkt den Tod unter den Tisch. 18 Lebensjahre erschleicht er sich mit gezinkten Karten, nichtsahnend, dass die Zeit seiner geliebten Enkelin Marei (Daniela Bjelobradic) abgezogen wird. Nach Mareis Tod willigt der Alte schließlich doch ein, dem Boandl­kramer ins Paradies zu begleiten, eine Probestunde soll ihn überzeugen.

Das Comic-hafte Bühnenbild (Karl-Heinz Steck) und ebensolche Kostüme (Uschi Haug) für den Tod und das himmlische Personal – allen voran Erzengel Michael (komisch streng: Josef Holzknecht) – stehen diesem Volkstheaterstück gut zu Gesicht. Nicht zuletzt auch dank des gelungenen Sounddesigns von Wolfgang Fadi Dorninger wird das himmlische Zirkuszelt mit der aus Schotter aufgeschütteten Bühne zur atmosphärisch dichten Handlungsstätte.

So charmant manches Detail, so langatmig gerät die Erzählung. In der zweiten Spielhälfte, in der Peter Canisius (Michael Rudigier) und – in einem geschmacklichen Drahtseilakt – auch das Anderl von Rinn (Christian Riml) in einem rein Tiroler Paradies begrüßen, gewinnt das betulich Belehrende kurz sogar die Oberhand über die Satire. Der gewiefte Falschspieler Brandner Kasper erheitert aber auch die Jungfrau Maria. Tosender Applaus des Premierenpublikums – und wohl noch mehr Kirschschnaps.