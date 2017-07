Von Christiane Fasching

Wie haben Sie reagiert, als Ihnen die Rolle der Buhlschaft angeboten wurde? Stefanie Reinsperger: Am Anfang war ich total überfordert und hab‘ mich im ersten Moment auch gewundert, dass man überhaupt auf mich gekommen ist. Und dann hab‘ ich mich unglaublich gefreut, weil diese Rolle ein großes Glück und ein Geschenk ist. Denn obwohl es hierzulande ja viele Theateraufführungen gibt, investiert Österreich extrem viel in den „Jedermann“ – und schafft damit einen Theater-Teppich, der seinesgleichen sucht.

Die Buhlschaft wird im Stück mit der Frage konfrontiert, ob sie den Jedermann in den Tod begleiten will. Und gibt ihm einen Korb. Was sagt das über die Figur a us? Reinsperger: Ich finde diese Frage und die Reaktion darauf sehr spannend und bin froh, dass beidem in dieser Inszenierung mehr Raum gegeben wird. Dass die Buhlschaft nicht mitkommen will, dass Sie sich nicht darauf einlässt, diesen Weg, aus dem aus keine Rückkehr gibt, mitzugehen, finde ich persönlich mehr als verständlich.

Mehr als 30 Sätze hat die Buhlschaft nicht zu sagen. Haben Sie trotzdem das Gefühl, aus dieser textlich kleinen Rolle etwas Großes machen zu können? Reinsperger: Wunder kann ich keine vollbringen. Was ich aber machen kann, ist das herauszuarbeiten, was mich an dieser Rolle interessiert: Und dafür bekomme ich Raum, wobei ich mir den sonst schon auch nehmen würde. Das kann ich. (lacht) Und ich werde diese Figur bis zum Schluss verteidigen – sonst könnte ich zu ihr auch nicht Ja sagen. Ich muss sie mögen und auch abstoßen und will ihr in dieser „Kleinigkeit“, die sie da zu tun hat, ein paar Elemente geben, die es nur deshalb gibt, weil ich sie so spiele.

Wann haben Sie den „Jedermann“ zum ersten Mal von der Zuschauer-Perspektive aus gesehen? Reinsperger: Live habe ich ihn nur letztes Jahr erlebt, davor habe ich zwei, drei Inszenierungen im Fernsehen gesehen. Aber mit dem Live-Erlebnis ist das kaum zu vergleichen – das war schon überwältigend. Dabei hatte ich mir fest vorgenommen, dem „Jedermann“ ganz konstruktiv-kritisch gegenüber zu stehen. Und dann saß ich mit offenem Mund in der Abend-Vorstellung, hab‘ den Wind gespürt, die Domglocken gehört und um mich herum glückliche und staunende Menschen gesehen. Dass ich jetzt davon ein Teil sein darf, finde ich einfach toll.

Stimmt es, dass bis zur offiziellen Pressekonferenz nicht einmal Ihre Eltern wussten, dass Sie die Buhlschaft spielen werden? Reinsperger: Ja, das stimmt. Ich habe die Anfrage schon sehr früh bekommen,mit dem Zusatz, dass niemand davon erfahren darf. Und ich hab‘ dann – schweren Herzens – beschlossen, meine höchst emotionale Familie nicht in dieses Geheimnis einzuweihen. Ich hab‘ nämlich genau gewusst, dass sie vor Freude ausrasten werden – und ich wollte es ihnen nicht antun, so lange über diese Freude schweigen zu müssen.

Das war mit Sicherheit keine leichte Aufgabe ... Reinsperger: Das können Sie laut sagen. Meine Eltern sind nämlich unglaubliche Tobias-Moretti-Fans. Und als dann sein Name so langsam durchsickerte, hat mich meine Mutter angerufen und mir das Versprechen abgerungen, mit ihr zum „Jedermann“, falls tatsächlich Tobias Moretti die Hauptrolle übernimmt. Und ich konnte dann guten Gewissens sagen: „Ja Mama, das versprech‘ ich dir.“ Meine Eltern waren dann übrigens auch gar nicht böse, als ich mein Geheimnis erst einen Tag vor der Pressekonferenz gelüftet habe.

Mit welchen Wunsch gehen Sie in diese Produktion hinein?

Reinsperger: Ich würde mir so wünschen, dass es beim „Jedermann“ wieder mehr um den Inhalt geht und nicht nur um das ganze Drumherum – wobei das natürlich auch dazu gehört. Aber auf der Bühne sollte es um das Gesagte und um die Menschen gehen.