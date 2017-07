Von Christiane Fasching

Salzburg — Freitag, kurz vor 21 Uhr. Der „Mammon" steigt aus einem Bus und hastet — einem Goldregen mit Plastiküberwurf gleich — ins Festspielhaus. Mit lautem Donner hat ein Gewitterspektakel verhindert, dass der „Jedermann" auf seinem „selbstverständlichen Ort" (O-Ton Hugo von Hofmannsthal) revitalisiert wurde. Schade. Gerne hätte man den Domplatz, den Michael Sturminger zum „großartigen Ungeheuer" erklärte, in Aktion gesehen.

Doch weil der Wettergott ein Spielverderber ist, türmen sich keine Wolkentürme auf, streift kein kaltes Lüfterl durch die Ränge, bohrt sich kein Glockenton ins Innerste. Stattdessen rennen die Premierengäste in die Ungeheuer-Alternative, das weitaus nüchterne Festspielhaus. Wüsste man nicht, dass hier das „Spiel vom Sterben des reichen Mannes" über die Bühne geht, könnte man vom Outfit der Besucher auf ein eigenartiges Treiben schließen: Trachtiges hier, Opernball-Taugliches da, zwischendrin Glitzerkleidchen im Clubbing-Stil. Aber womöglich ist der „Jedermann" ja von allem ein bisschen: ein traditionsreiches und theatrales Fest, das um Zaster und Laster kreist. Umspült von der unausweichlichen Endlichkeit, an die man nicht glauben will.

Die Festspielleitung wiederum glaubte an Michael Sturminger, der drei Monate vor der Premiere für das Regie-Duo Brian Mertes und Julian Crouch einsprang. Vier Sommer lang trug das Moralitätenspiel deren einnehmendes mittelalterliches Gewand, das nun in die Altkleidersammlung verfrachtet wurde. Das neue, von einem Vorhang gesäumte Setting (Bühne und Kostüme: Renate Martin und Andreas Donhauser) ist steriler und schnörkelloser, wenngleich drei — von Leuchtketten umspannte — Bögen den Dom widerspiegeln, den der Jedermann in einen Liebestempel umbauen lassen will. Das Taufbecken wäre doch eine perfekte Badestube ...

Fromm war der reiche Mann noch nie, doch diese Form der Gottlosigkeit ist ein neuer Zug, den Sturminger gemeinsam mit Tobias Moretti ersonnen und durchgesetzt hat. Der 17. Jedermann der Salzburger Festspielgeschichte tritt zu Beginn als Trompete spielender Dandy mit Sonnenbrille und seidenem Hausmantel auf — Hugh Hefner lässt grüßen — und trägt einen Geldkoffer spazieren. Davon abgeben will er nichts: Da hilft kein Flehen des Schuldknechts (Fritz Egger) und auch kein polterndes Betteln seiner Frau (Eva Herzig), die nicht in Lumpen, sondern im schicken Pastell-Kostüm auftritt. Der „Jedermann" ist optisch in einem nicht näher definierten Jetzt angekommen, doch sprachlich regiert nach wie vor der Hofmannsthal'sche Duktus. Unberührt bleibt der Originaltext allerdings nicht: So mancher Vers wurde gekürzt oder entstaubt, der initiale Dialog zwischen Tod und Gott steht nun in der Mitte. Dass beide aus demselben Mund sprechen — jenem des einnehmenden Peter Lohmeyer, der auch den Spielansager gibt —, ist wohl kein Zufall.

Doch sichtbar ist nur Gevatter Tod, der mit düsteren Tattoos und einer schwarzen Robe dem Lebemann einen morbiden Kuss aufdrückt. Gott bleibt gestaltenlos, seine Worte flimmern über eine Videowall, auf der am Ende überdimensionale Grablichter aufflackern werden — ein unnötiger Kitsch-Moment. Rätselhaft bleibt die Idee, die Buhlschaft (Stefanie Reins­perger) in ein rosarotes Tüll-Ungetüm zu stecken, das an eine Disney-Prinzessin gemahnt und konträr zur glaubhaft demonstrierten Eigenständigkeit des oft ins Püppchen-Eck gedrängten Charakters steht. Dieser Buhlschaft, die sich zuvor im schwarzen Negligé neckisch und liebevoll mit ihrem Liebsten balgt, traut man einen besseren Geschmack zu.

Den Geschmack des Todes auf den Lippen, läuft ein entfesselter Tobias Moretti zur Höchstform auf: Taumelnd, wankend und an sich selbst zweifelnd verliert er den schräg gewordenen Boden unter seinen Füßen. Hier zerfällt nicht nur Geschirr in Scherben, hier zerbricht ein Leben — und erkennt jemand, dass einen kein Geld der Welt vor dem letzten Gang bewahrt.

Christoph Franken, im Vorjahr noch als Teufel im Einsatz, glänzt als zotteliger Zaster-Kasper — und mutiert von der goldigen Heulsuse zur erdrückenden Last. Federleicht und leichenblass kriecht eine grazile Mavie Hörbiger in Gestalt der guten Werke aus einem Spitalsbett, das auch Jedermanns Zwischenstation ins Jenseits ist. Seine Mutter ist dank der eindrucksvollen Edith Clever kein bigottes Muttchen, sondern eine reflektierte Lady. Hanno Koffler in der Doppelrolle des Guten Gesellen und des Teufels bleibt vor allem als Luzifer unfeurig. Da hat man eindeutig mehr Respekt vor dem von Johannes Silberschneider verkörperten Glauben.

Nach 95 Minuten ist der kürzeste „Jedermann" der Festspiel-Geschichte, dem Matthias Rüegg einen stimmigen Soundtrack auf den Leib geschrieben hat, vorbei. Und das Premierenpublikum außer Rand und Band — zumindest für die Schauspieler. Bei Regisseur Sturminger wird der Applaus leiser. Ihm hat ja auch ein großartiges Ungeheuer gefehlt.