Von Wolfgang Otter

Kufstein – Schlag auf Schlag geht es in Kufstein in Sachen Kultur. Am 19. August hebt sich erstmals der Vorhang am Kirchplatz der Pfarre St. Vitus zum Stück „Judas“ von Autorin Lot Vekemans. Hinter der Produktion steht der innovative Kulturverein Arche Noe, der immer wieder besondere Highlights auf die Bühne bringt und gerade in Sachen Kleinkunst mittlerweile im Unterland tonangebend ist.

„Ich habe ein Stück gesucht, das zum Kirchplatz als Spielort passt, und bin dabei auf den Monolog gestoßen. Ich wusste auch gleich, wer spielen soll“, verrät Stefan Bric, Regisseur und Obmann des Vereins Arche Noe. Der von ihm ins Auge gefasste Schauspieler ist der aus Kundl stammende Künstler Helmut Häusler. Er war mittlerweile in zahlreichen Theateraufführungen, aber auch Filmen wie „Das finstere Tal“ oder bei TV-Hits wie Soko Donau und Tatort zu sehen.

Häusler war sofort fasziniert von dieser Aufgabe und vom Text, wie er erzählt: „Wir kennen die Figur Judas ja in erster Linie als den Bösen. Aber Lot Vekemans zeigt in ihrem Stück, dass Judas viele Seiten hat. Auch sympathische. Und im Stück fragt er sich selbst auch, was gewesen wäre, wenn er nicht den Verrat an Jesus begangen hätte.“ Häusler betont auch, dass das Stück nicht nur dramatisch und ernst ist, „sondern auch witzig und charmant“. Bei schlechtem Wetter wird die Aufführung in die Pfarrkirche verlegt. Beides sind laut Häusler und Bric optimale Plätze für den Monolog, der von Live-Musikern untermalt wird. „Dieser Text gehört in ein kirchliches Umfeld“, sagt Häusler.

An die 150 Plätze pro Aufführung stehen zur Verfügung, derzeit sind mit der Premiere am 19. August weitere vier Aufführungen (20.8., 27.8., 2.9., 3.9.) geplant. Bei Bedarf werden noch zusätzliche Termine eingeschoben. Nach Kufstein wollen Häusler und Bric mit dem Stück auch in anderen Orten auftreten.

Das Stück „Judas“ ist nur eines der vielen Zuckerln, die der Verein heuer für Kulturfreunde parat hat. Ein absoluter Hit ist immer der Abend, an dem das „Arche Noe Salzfassl“ vergeben wird (28.11.). Darüber hinaus wird auf der Kleinkunstbühne am Südtiroler Platz 4 (Hotel Gisela) jeden ersten Dienstag im Monat das „Arche Noe Gröstl“ serviert. Kabarettisten, Comedians und Musiker stehen dabei auf der Bühne. Beginn nach der Sommerpause ist am 5. September. Mitte/Ende November inszeniert Stefan Bric auch das Broadwaystück „Schmetterlinge sind frei“. Für 1. Dezember ist Alf Poier mit seinem Programm „The Making of DADA“ geplant.

Weitere Infos: www.archenoe.at.