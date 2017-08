Von Ivona Jelcic

Salzburg – Vor drei Jahren hat Markus Hinterhäuser William Kentridge zu den Wiener Festwochen eingeladen, Kentridge hüllte dort Schuberts „Winterreise“ in seine zeichenhafte Schattenwelt. In Hinterhäusers erstem Jahr als Salzburger Festspiel-Intendant ist der südafrikanische Künstler erneut mit von der Partie – er inszeniert Alban Bergs Oper „Wozzeck“, Premiere ist am 8. August. Wer vorab schon einen Blick auf das, was da kommen mag, erhaschen möchte, kann das im Salzburger Rupertinum tun: Dort stehen Kentridges Arbeiten für Theater und Oper im Zentrum, Einblicke in die Entstehung seines Salzburger „Wozzeck“ inklusive.

Dazu Entwürfe, Zeichnungen, Originalbühnenbilder etwa für Schostakowitschs „Die Nase“ in New York 2010, Alban Bergs „Lulu“ in Amsterdam 2015, „Die Zauberflöte“ in Brüssel 2005 – und, ganz besonders interessant, manche seiner frühesten Theaterarbeiten der 1970er- und 80er-Jahre. Es sind Auseinandersetzungen mit dem Apartheidsregime seiner Heimat, darunter „Sophiatown“, ein Stück über jenen Township, in dem „Nicht-Weißen“ der Besitz von Eigentum gestattet war – bis er als Gefahrenherd für das System betrachtet und niedergerissen wurde.

Bildende Kunst, Film, Theater, Oper – und darin verankert Anti-Apartheids-Aktivismus, die Auseinandersetzung mit Gewalt, Exil, Kolonialismus, der gesellschaftlichen Verfasstheit seiner Heimat, existenzielle Traumata: Das Werk des 1955 in Johannesburg geborenen Künstlers ist ebenso vielgestaltig wie vielschichtig aufgeladen. Und hat dabei eine so unverkennbare Handschrift entwickelt, dass es Kentridge bei der Vorstellung seiner großen Werkschau im Salzburger Museum der Moderne am Mönchsberg selbst als „Schock“ bezeichnete, zurückzuschauen – und „zu realisieren, wie sehr die neue Arbeit der alten ähnelt“. In der Tat bekommt man hier eine unverkennbare Handschrift serviert, die aus der Zeichnung heraus magische Bewegtbilder, Räume und filmische Installationen entwickelt.

Eine monumentale multimediale Inszenierung ist „More Sweetly Play the Dance“ aus 2015, eine fast fünfzig Meter lange Abfolge von Leinwänden, über die sich, einer fröhlich aufspielenden Blaskapelle folgend, eine Prozession unterschiedlichster Schattengestalten bewegt: Bauern, Tänzer, Gefangene, Demonstranten, Flüchtlinge, Alte, Junge, Kranke, Männer, Frauen. Es ist ein Totentanz, episch, poetisch und prophetisch – sofern man der Gegenwart mit ihren aktuellen Migrationsbewegungen noch etwas weissagen kann.

„Zeichnung absorbiert Zeit“, sagt Kentridge, „Thick Time“ titelt denn auch die aus der Londoner White Chapel Gallery übernommene und erweiterte Salzburger Ausstellung, die mit den „10 Drawings for Projection“ einen Blick auf die Ursprünge, nämlich die frühen aus Kohle­zeichnungen entstandenen Animationsfilme zeigt, darunter „Johannesburg, 2nd Greatest City after Paris“, ein düsterer, politischer Kommentar zu Kolonialismus, Kapitalismus und Ausbeutung der Minenarbeiter.

Es gibt zahlreiche wiederkehrende Motive in Kentridge­s Werk, archetypische technische Gerätschaften, alte Trichtermegaphone, Schreibmaschinen, historische Filmkameras. Und Espressomaschinen, die mitunter auch zum Mond fliegen: „7 Fragments for Georges Méliè­s“ ist eine Hommage an den französischen Filmemacher und Schöpfer der „Reise zum Mond“ von 1902, zugleich aber auch eine Einladung in Kentridges Atelier und Gedankenwelt, die der Künstler hier durchaus selbstironisch ausbreitet. Merke: Kaffee und vor allem auch Bücher gehören zu seinen wichtigsten künstlerischen Energiequellen, Letztere durchwandert er mitunter auch, so wie in einer seiner populärsten Video-Arbeiten: „Second-hand-Reading“ ist eine Art Daumen­kino, William Kentridge hat ihm eigen­e Gedanken, Bewegt-Bilder und Kurzgeschichten eingeschrieben, schwermütig und wunderbar leicht zugleich.