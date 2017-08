Obergurgl – Das Ötztal ist zwar eher für laute Events bekannt, es gibt hier aber auch ganz anderes: etwa die „Internationalen Ötztaler Kulturwochen“, die derzeit in Obergurgl stattfinden. Und das bereits zum 38. Mal. Etwa 200 Hobbymusiker zwischen 13 und 83 – die meisten davon aus Deutschland – führt es auf diese Weise allsommerlich nach Obergurgl, um von absoluten Profis ihres Fachs unterrichtet zu werden. Kurse für Opern- und Liedgesang gibt es genauso wie für Chorsänger, Geiger, Gitarristen, aber auch für Hobbymusiker, die gerne im Orchester spielen oder einmal jodeln möchten, wie auch für Liebhaber folkloristischer Tänze, Fotografen und Bildhauer.

Ins Leben gerufen wurden die „Ötztaler Kulturwochen“ 1980 von Kerstin und Gunnar Högmark aus Uppsala, organisiert werden sie seit Jahren von der Hamburger Volkshochschule in der Person von Wulf Hilbert. Als reizvolle Melange aus Urlaub und Lerncamp. Am Vormittag wird regelmäßig unter qualifizierter Leitung teilweise in der freien Natur musiziert, am Nachmittag werden die Ötztaler Gipfel je nach Kondition per pedes oder per Seilbahn erklommen. Bevor man am Abend wieder zum Musizieren zusammenkommt, um das Einstudiert­e Gästen wie Einheimischen kostenlos vorzuführen.

Höhepunkt der noch bis 13. August laufenden „Ötztaler Kulturwochen“ ist das Operettenprojekt „Der Vogelhändler“. Unter der Leitung von Tobias Engeli haben vier Gesangs­solisten, ein kleiner Chor und ein Orchester eine verkürzte Fassung von Carl Zellers Operette erarbeitet. Premiere ist am 4. August um 20.45 Uhr im Obergurgler Piccardsaal. Weitere Aufführungen am 5. und 6. August. Am 5. um 12.30 Uhr gibt es auf der Hohen Mut eine Kurzfassung. (schlo)