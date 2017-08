Von Ursula Strohal

Salzburg – Dass Anna Netrebko Nervosität und den Respekt vor einer besonders schwierigen Rolle hörbar werden lässt, unterstrich, wo andere Primadonnen königlich aufdrehen, immerhin die Unsicherheit und Ängste der als Sklavin ins feindliche Ägypten verschleppten äthiopischen Prinzessin Aida. Die Verdi-Premiere im Großen Festspielhaus hatte seit Wochen Erwartungen geschürt, löste diese musikalisch aber erst ab dem dritten Akt und szenisch marginal ein.

Mit Riccardo Muti am Pult der Wiener Philharmoniker hatte man auf einen Sicherheitsfaktor gesetzt, aber bei aller Souveränität ließ sich auch der Maestro Zeit mit einer fesselnden Wiedergabe bis zum Nil-Akt.

Die Oper lief unentschlossen an, mit lyrischen Inseln, doch auch Ausbrüchen, die es den Sängern schwermachten. Im Triumphmarsch mit dem Geschmetter der spezifischen (einventiligen) Trompeten klang immerhin Verdis Polit-Kritik an Martialischem und Aufzugshuldigung durch. Die Philharmoniker freilich huldigten Verdi und dienten Muti mit herrlichem Klang und subtilsten Soli, unvergleichlich, wie die Holzbläser mit den Sängern atmeten und die Melodien formten.

Nach der zweiten Pause, als ein Wellen-Video den nahen Nil markierte, dann die Wandlung zu einem musikalischen, aufregenden Kammerspiel. Netrebko fand zu großer Form mit samtigen und emotionsdurchfluteten, keineswegs mehr unsteten und intonationsgefährdeten Tönen, psychisch gefoltert von ihrem Vater Amonasro, der hier mit Luca Salsis Qualitätsstimme endlich wieder über die entsprechende baritonale Autorität verfügt. Francesco Meli, darstellerisch weiterhin verhalten, hat sich zu einem prächtigen Radames mit charaktervollem Tenor entwickelt.

Diese Dreiecksbeziehung interessierte die Regisseurin zentral und mehr als die Liebesgeschichte, in der die ägyptische Königstochter Amneris vergeblich um Radames kämpft. Ekaterina Semenchuk entwickelte einen typisch slawisch volltönenden Mezzo. Netrebkos fülliger und dunkler gewordener Sopran näherte sich verwandtschaftlich an. Während musikalisch die Spannung nun hielt, blieb die Regisseurin bei ihrer klischeebefreiten stilistischen Verhaltenheit. Christian Schmidt hatte ihr einen weißen, teilbaren und drehbaren Kubus auf die Bühne gestellt, der sich zum Tempel, zur Tribüne, zur politischen Imponierarchitektur und zum Grabesbunker wandeln konnte. Da war Raum für die großartige Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, sechs kultische Tänzer in Tierschädeln, für einen Ägypterkönig wie aus dem Märchen (Roberto Taglianvini), und die wehenden Roben der Rivalinnen (Kostüme Tatyana van Walsum).

Es wäre auch Raum gewesen für eine Inszenierung, aber da hielt sich die iranische Fotografin, Video-Künstlerin und Filmregisseurin Shirin Neshat, die im New Yorker Exil lebt und nun als Opernregisseurin debütierte, zurück. Für Neugier hatte sie im Vorfeld gesorgt, mit ihren Fotografien sowie Ausführungen über Männerherrschaft, autoritären Gottesstaat, Frauen im Islam, „das Ertrinken der Welt in religiösem Fanatismus, Gewalt und politischer Willkür“ und ihre persönliche Nähe zum Schicksal Aidas. Das im Korsett der Musik umzusetzen, schien ihr aber schwerzufallen. In zwei Videos zeigt sie in Wien gefilmte, markierte Flüchtlinge als Vertreter der Äthiopier und die in der Oper sonst unsichtbaren Priester bei der Gerichtsverhandlung über Radames. Im Übrigen bleiben die Szenen weitgehend statisch und die Sänger an der Rampe. Der Beifall übertönte die Buhrufe für die Regie.