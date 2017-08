Von Ursula Strohal

Salzburg – Vielleicht hat William Kentridge eine Vision Alban Bergs erfüllt, die Vorstellung einer holzschnittartigen, filmischen Umsetzung der kargen „Wozzeck“-Szenen als Gesamtkunstwerk, wie es der kunstverständige Komponist schon klanglich andeutet. In dieser Partitur sind existenzielle Bewusstseinsschichten ausgereizt, die Personen erfahren keine Entwicklung, sie reagieren auf die verzweifelte Aussichtslosigkeit des Lebens. Berg macht Außen- und Innenwelten in ihren Verästelungen hörbar, Ängste und Gefahren, Seelennot und Sehnsucht, die „Vergeisterung“ Wozzecks, wie Marie, die Mutter seines Kindes, es nennt, wenn er halluziniert. Hörbar wird in dieser unfassbaren Musik auch das Stimmengeflecht der Natur und das unhörbare Eigentliche, die Schönheit der Seelen.

Die Wiener Philharmoniker zeigten unter Vladimir Jurowskis souveräner Leitung, was diese Musik, adäquat vermittelt, vermag. Kentridge will sie auch optisch mit eingebunden haben in sein überbordendes Bühnenpanorama, das in seiner Härte und Fragilität, dem Zwanghaften und Unbestimmten, dem Fragmentarischen die Musik adäquat umsetzt. Dass, was er zeigt, nicht assoziativ phantasiert ist, sondern auf einer funktionierenden Idee basiert, überlässt die Sogwirkung nicht nur der Musik.

Die Bühne ist vertikal aufgetürmt mit Stegen, Treppen, die auch ins Nichts führen, Stühlen, einem großen Kasten, der sich zur Doktorstube öffnet, kleinen Spielflächen. Alles eng, mit Absturzmöglichkeiten, alles Projektionsfläche. Kleine Szenarien einer grausamen Welt, wenn das Licht (Urs Schönebaum) nur Teile des Ganzen erfasst.

Kentridge verflicht drei historische Stränge: Alban Berg begann die Komposition an „Wozzeck“ im Ersten Weltkrieg, der auch ihn einholte und Karl Kraus zu den kleingliedrigen, bösen Szenen von „Die letzten Tage der Menschheit“ trieb, Traumata, die sich Jahrzehnte zuvor in Georg Büchners literarischer Vorlage abzeichnen. Mit seinem Co-Regisseur Luc De Wit bewegt Theatermann Kentridge die Hauptpersonen schlüssig, doch zurückhaltend. Kriegsversehrte irren durchs Bild, die Menge in der Schenke tanzt ihren Totentanz wie führungslose Marionetten.

In die inszenatorischen Ideen tritt der Künstler Kentridge mit seinen Filmen und Projektionen: Städte und Wege, Kohlezeichnungen, Naturbilder, Architekturdetails, abgestürzte Flugzeuge, Kriegswerkzeug, Gasmasken, zerstörte Köpfe, die animierten gezeichneten Figuren. Da Kentridge mit einer dichten schwarzen Schraffur beginnt, tauchen die Bilder dahinter auf, erreichen aus den Tiefen der Zeit die Gegenwart.

Wozzeck ist Teil dieses geschichtspermanenten Auftauchens und Verschwindens, Matthias Goerne singt ihn voll Intensität, aufflammend und leuchtend ist Asmik Grigorians Marie. Bestes Niveau bringen auch John Daszak (Tambourmajor), Mauro Peter (Andres), Gerhard Siegel (Hauptmann), Jens Larsen (Doktor) und Frances Pappas (Margret) ein. Das Kind, die Zukunft, ist eine Puppe mit Gasmaske und Krücke.