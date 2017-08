Von Ursula Strohal

Innsbruck – In bürgerlichen Kreisen wird die Jugend noch immer tanzend in die Gesellschaft eingeführt, mit der Polonaise auf Bällen unter der Leitung eines Tanzlehrers, der auch für Benimmregeln sorgt. Die Sache hat Tradition. Tanzen lernen hieß im Barock, sich in der Gesellschaft bewegen zu lernen. Das Schrittmaterial der in der Gruppe vollzogenen Gesellschaftstänze des 18. Jahrhunderts basierte vereinfacht auf der Bühnenkunst und war maßgeblich für den gesellschaftlichen Auftritt.

Einen ebenso aufschlussreichen wie unterhaltsamen Eindruck des französischen Barocktanzes mit Brücken zu unserer Gegenwart vermittelte der zweite Festwochen-„Operntermin“. Drei Stücke zeigten Variationen des barocken Balletts. „La Muse de l’Opéra ou Les Caractères lyriques“ von Louis-Nicolas Clérambault verwies auf die Zeit, da Tanz noch an die Oper gebunden war. Im prachtvollen historischen Kostüm behauptet die Muse der Oper ihren Thron, ihrer Phantasie entspringen Figuren und Naturgewalten, das Bühnenbild – Antoine Fontaine – deutet Theaterprospekte des 18. Jahrhunderts an. Höfisches Amüsement.

Die historische Choreographie zeigt die gemessenen und doch virtuosen Schritte und Körperwinkel, die Symmetrie und räumlichen Bewegungen im Paartanz und die linearen, aber mit schwierigeren Schrittfolgen verbundenen Soli. Der Körper ist edel aufgerichtet, aber nicht starr, der Blick wird auch auf Arme und Hände gelenkt. Es gibt Reigen und erste Hebungen.

Natalie van Parys, Spezialistin für barocken Tanz, gestaltet den Abend mit den versierten Tänzerinnen und Tänzern der Compagnie Les Cavatines. In Jean-Féry Rebels „Les Caractères de la Danse“, zeigen sie in modernen roten Roben eine Variationsfolge von Tänzen, die allmählich das Ausdrucksvokabular erweitern.

Feine Lektionen für Jean-Philippe Rameaus „Pygmalion“, eine eigenständige Acte de ballet. Die Geschichte des Künstlers, der sich in seine Statue verliebt, gereicht als lyrisch-poetisches Gesamtkunstwerk, das durch die Zeiten geht. Mit Geschmack und Humor wechselt die Choreographin nach Pygmalions Traum von der frühen Ausdrucksebene in unsere Zeit, unterstützt von den Kostümen. Anders J. Dahlin singt den Künstler mit hellem Tenor, Chantal Santon-Jeffery ausdruckvoll seine Geliebte und vor allem die Opern-muse, Samantha Louis-Jean ist die Statue und Jodie Devos Amor, köstlich im Zeitenwechsel. Der Innsbrucker Chor NovoCanto fügt sich gut ein.

Dass dieser Abend mehr ist als ein Petit Rien, sagt seine Ästhetik und dass er einen Hauch von Erwartung, Erleben und Emotionalität des 18. Jahrhunderts spürbar macht. Unverzichtbar grundiert von dem ebenso sanft wie temperamentvoll die Musik ins Gemüt sendenden Christophe Rousset mit seinen klangvoll ausgewogenen, repräsentativ strahlenden und fein malenden Talens Lyriques. Begeisterung im Haus!

Da schloss sich ein Kreis. Denn in der Frühzeit der Festwochen mit der Sommerakademie hat Barocktanzspezialistin Shirley Wynne in Innsbruck ihre Forschungen gelehrt, erprobt und umgesetzt, ein Projekt nicht von Dauer, nur mit leisem Echo.