Von Michael Domanig

Thaur – 2015 machten Regisseur Reiner Bachor und der Theaterverein Thaur aus der wohlbekannten Bühnenfigur des „Brandner Kaspar“ kurzerhand eine „Brandnerin“: Und auch heuer dreht sich bei den Thaurer Schlossspielen im atemberaubenden Ambiente der Burgruine alles um eine starke – wenn auch gänzlich anders gelagerte – Frauenfigur: „Die Geierwally“.

Wally (Victoria Schaur) ist das einzige Kind eines reichen Bauern, ihre Mutter ist bei ihrer Geburt gestorben. Das hat ihr der Vater (Horst Feichtner) nie verziehen – ebenso wenig, dass ihm der erwartete Hof-erbe versagt geblieben ist. Um die Zuneigung des Vaters zu erlangen, beschließt Wally, ein besonders schwer erreichbares Geiernest auszunehmen, das die Lämmer auf der Hochalm gefährdet. Beim Versuch kommt sie fast ums Leben, Jäger Josef (Manuel Rogg) eilt ihr zu Hilfe. Wally verliebt sich in Josef – doch der dominante Vater hat andere Pläne: Er verlangt, dass Wally seinen Verwalter Vinzenz (Robert Weiss-nicht) heiratet, „weil der Hof eine starke Hand braucht“.

An Dramatik und Konflikten mangelt es im erfolgreichen Heimatroman (1875) und gleichnamigen Theaterstück (1880) von Wilhelmine von Hillern nicht. Regisseur Bachor hat die Bühnenfassung dennoch überarbeitet und ergänzt. Er wolle eine starke und emanzipierte, zugleich aber zerbrechliche „Geierwally“ zeigen, die unter der Ablehnung des Vaters und der Einsamkeit des Verstoßenseins leidet, gegen alle Zwänge aufbegehrt, aber vor allem – wie jeder Mensch – um ihrer selbst geliebt werden will.

Zugleich wolle er die „reale Figur hinter der Geschichte“, von der viele Leute gar nichts wüssten, in den Vordergrund rücken, erklärt Bachor: In Thaur treffen die Besucher daher nicht nur auf die Bühnenfigur „Geierwally“, sondern auch auf die historische Figur, die von Hillern als Vorlage diente – die Tiroler Malerin Anna Stainer-Knittel (1841–1915). Gespielt von Sabine Fritz, tritt sie in einer Art Vorspann auf und erzählt aus ihrem Leben. Neben der Tatsache, dass sich Stainer-Knittel als 17-Jährige in einen Adlerhorst abseilen ließ, gebe es auch diverse andere reale Bezugspunkte, so Bachor, etwa die Dominanz des Vaters.

Um die drei Akte zu verbinden und die Dramaturgie zu unterstützen, werden im Stück zudem eigens gedrehte Filmszenen eingespielt. Gefilmt wurde im winterlichen Obernberg, in Gnadenwald, bei der Geierwally-Hütte am Hafelekar sowie im Greifvogelpark in Umhausen.

Premiere feiert die Freiluftaufführung am morgigen Mittwoch. Weitere Termine: 27. und 30. August sowie 1., 3., 6., 8. und 10. September, jeweils um 20.30 Uhr. Vorverkauf bei allen Raiffeisenbanken und Ö-Ticket-Verkaufssstellen.