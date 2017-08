Von Christiane Fasching

Innsbruck – Im Sommer 2018 soll es so weit sein: Dann soll Tirol sein erstes professionelles Festival für Kinder- und Jugendtheater bekommen. Die Pläne dafür hätten – wie Kulturlandesrätin Beate Palfrader am Rande einer Pressekonferenz im April erklärte – eigentlich schon im Juni vorgestellt werden sollen. Doch dazu kam es nicht. Auf Nachfrage der TT hieß es nun aus dem Büro der Kulturlandesrätin, dass die geplante Pressekonferenz auf November verschoben wurde.

Verschiebungen gab es im Zusammenhang mit dem jungen Theaterfestival schon ein paar. Ursprünglich hätte es nämlich bereits vor einem Jahr seine Premiere erleben sollen: Doch das Konzept, an dem eine Arbeitsgemeinschaft rund zwei Jahre lang gefeilt hatte, entsprach letztlich dann doch nicht Palfraders Vorstellungen. Vor allem die Idee, das Festival auch international auszurichten, stieß auf Missfallen. Anstelle der Arbeitsgemeinschaft, zu der auch das Kulturlabor Stromboli samt dazugehörigem Kindertheater Strombomboli zählte, wurden die Steudltenn-Organisatoren Hakon Hirzenberger und Bernadette Abendstein sowie Spielfeste-Leiter Markus Plattner als neue Masterminds eingesetzt. Wie Plattner der TT erzählt, habe man in den vergangenen zwei Jahren intensiv am Konzept gearbeitet, das „auch internationale Standards erfüllen soll“. Das Festival, bei dem die heimische Szene miteinbezogen wird, solle zwar regional passieren, trotzdem wolle man sich – so Plattner – „auch Leute von außerhalb ins Boot holen“. Wie beim abgelehnten Ursprungskonzept sollen also auch internationale Regisseure und Produktionen im Programm auftauchen. „Wir wollen das Festival möglichst breit aufstellen und niemanden ausgrenzen, es soll hier nicht um Befindlichkeiten gehen, sondern darum, ein starkes Profil für das Kinder- und Jugendtheater zu zeigen“, ergänzt Hirzenberger. Auskünfte über das Budget wollen die beiden erst bei der Pressekonferenz im November geben. Verschoben worden sei diese, weil man ein fix-fertiges Konzept vorstellen wollte.

Mit an Bord dürfte auch wieder das Kulturlabor Stromboli samt Strombomboli sein. Wie Stromboli-Geschäftsführerin Julia Mumelter auf Nachfrage der TT erklärt, seien die Organisatoren im Juni auf sie zugekommen. „Alles, was das Kinder- und Jugendtheater in Tirol stärkt, ist in unserem Sinne“, sagt sie, die mit „den uns zur Verfügung stehenden Mitteln“ dabei sein will.