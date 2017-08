Von Agnes Dorn

Tarrenz – 15 Jahre war Dora Schiechtl-Unger bei dem Theaterverein Humiste dabei und als sie dann zur Knappenwelt Gurgltal gestoßen ist, war für sie von Beginn an klar: „Da würde ein Theater gut passen, damit das Dorf zum Leben erweckt wird.“ Da kein Geld für Tantiemen da war und sie sich ohnehin schon seit ihrer Kindheit mit Begeisterung dem Schreiben gewidmet hat, war der Gedanke naheliegend, einfach selbst ein Stück zu schreiben, das auf das Ambiente und die Geschichte des Knappendorfs zugeschnitten ist. Und so entstand „Himmelschlüssel und Herbstzeitlose“, ein Stück über die Welt der Gurgltaler Vogelhändler und Knappen, in die die sagenumwobene Figur der Heilerin eindringt.

Es sind „Frauenstücke“, die sie aufs Papier und zur Aufführung bringt. Was anderes wolle und könne sie gar nicht schreiben. Aus der Sicht der Frauen ist auch jenes Stück, das eigentlich zur heurigen Aufführung gedacht gewesen wäre. Doch aus unterschiedlichen Gründen (unter anderem Hausbau und Geburt von Zwillingen) sprangen die Schauspieler von „Karrnerleid und Karrnerfreud“ einer nach dem anderen ab, bis das Ensemble irgendwann männerfrei war.

Kurzerhand entschloss sich die Autorin und Regisseurin dann, einfach ein neues Stück zu schreiben und die Figur des einzigen Mannes so zu gestalten, dass man sie im schlimmsten Fall auch streichen könnte. Doch das musste sie nicht und so ist derzeit im Knappendorf das Stück „Wirbel um Dominik“ zu sehen, in dem sich vier Frauen um einen einzigen Mann streiten.

Das Karrner-Stück will Schiechtl-Unger jedoch nicht in die Schublade legen, sondern nächstes Jahr zur Aufführung bringen. Gesucht werden daher noch Männer, die gerne einmal die Bretter, die die Welt bedeuten, betreten möchten. Vorkenntnisse seien nicht unbedingt erforderlich, wie die Regisseurin betont.

„Wirbel um Dominik“ wird derweilen noch heute Donnerstag sowie am 31. August und dann nochmals am 2., 7. und 9. September gespielt. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr, Kartenreservierung unter Tel. 0650/7969798.