Stadt, Land und Tourismusverband haben gemeinsam ein Konzept für ein neues Tanzfestival in Auftrag gegeben. Warum braucht es das? Ist die Lücke, die der Tanzsommer hinterlässt, so groß, dass es unbedingt gleich ein neues Festival braucht? Christine Oppitz-Plörer: Ich würde nicht sagen, dass eine Lücke entsteht, sondern es ist ein Fenster für etwas anderes. Und wenn sich so ein Fenster auftut, sehen wir, dass es viele Initiativen gibt, die gerne auch im Innsbrucker Sommer punkten würden. Nach der medialen Berichterstattung über den Wegfall von Festival der Träume und Tanzsommer haben wir erlebt, dass einige mit Konzepten an Stadt und Land herangetreten sind. Interessanterweise haben die einfach das Budget dieser Festivals genommen und dann etwas draus gemacht. Das ist aber nicht unser Ansatz.

Das haben aber auch die Macherinnen des Osterfestivals getan, die jetzt das Festival-Konzept erstellen. Oppitz-Plörer: So hätten sie begonnen, ja. Aber wir haben in Gesprächen vermittelt, dass wir nicht sagen: Wir haben jetzt dieses Geld und daraus macht ihr was. Sondern es muss zuerst einmal inhaltlich passen. Deshalb haben wir auch Geld für das Konzept in die Hand genommen. Jetzt warten wir einmal, was da daherkommt.

Besteht nicht die Gefahr, dass sich das Osterfestival, das ja auch Tanz anbietet, selbst Konkurrenz macht? Anders gefragt: Wenn so geschätzt wird, was beim Osterfestival passiert, warum stärkt man dann nicht einfach dieses? Oppitz-Plörer: Es soll auf jeden Fall kein zweites Osterfestival oder Osterfestival im Sommer werden. Das wäre der falsche Ansatz, weil das ja auf ein spezielles Publikum fokussiert. Und ein normales Tanzfestival sollte schon etwas breiter aufgestellt sein. Wichtig ist, dass auch die mehr als erfolgreiche Tanz-Schiene des Landestheaters eingebunden ist. Und die Initiativen vor Ort.

Gibt es, was den Tanzsommer betrifft, inzwischen Hinweise darauf, ob mit Fördergeldern unsachgemäß umgegangen wurde? Oppitz-Plörer: Der Bericht wird im Oktober da sein, da werden wir das dann sehen.

Die Stadt nimmt für den Veranstaltungsreigen zum Maximilianjahr 1,6 Millionen Euro in die Hand. Das Programm wirkt ziemlich bunt zusammengewürfelt. Wer hat sich das denn ausgedacht? Die Politik? Oppitz-Plörer: Nein, das war nicht nur politisch, sondern auch auf einer Fachebene, insofern Sie die Mitarbeiter in den Landes- und Stadtkulturabteilungen auch als ExpertInnen sehen, die Landesrätin (Palfrader, Anm. d. R.) und ich, dazu Fachleute aus dem Kulturbereich. Es hat auf breiter Ebene Arbeitsgruppen und Diskussionen gegeben.

Es fällt auf, dass Zeitgenössisches fehlt. Oppitz-Plörer: Leider gibt es zu wenig. Wobei die Volksoper mit den Protagonisten Manos Tsangaris und Daniel Ott, die die Musikbiennale München leiten, ganz klar zeitgenössisch ist. Was wenig vorkommt, ist die zeitgenössische Kunst. Das wäre mit Yadegar Asisi in der Rotunde angedacht gewesen – ein Highlight, das leider weggefallen ist. (Im Gemeinderat hat es für das Millionenprojekt keine Zustimmung gegeben, Anm. d. R.)

Unter Ihrer Vorgängerin Hilde Zach hat ein Dialogprozess mit Vertretern der freien Szene, der so genannten baettlegroup for art, begonnen. Man hatte bisher nicht den Eindruck, dass das sehr in Ihrem Interesse lag. Oppitz-Plörer: Also bitte! Ganz im Gegenteil! Ich bin da eher sehr einladend und offen. Aber auch fordernd. Was mich in dem Zusammenhang nachdenklich macht, ist: Unsere Gesprächspartner in dem Bereich sind zu 90 Prozent die gleichen geblieben wie zu Zeiten von Hilde Zach. Mir fehlt in dem Bereich leider – und das habe in den Gesprächen immer wieder versucht aufzubringen – die nächste Generation. Wo ist die? Das ist jetzt nicht als Kritik an den einzelnen handelnden Personen zu sehen. Aber was vor 15 Jahren als Diskussionsgruppe eingeführt worden ist, muss sich auch weiterentwickeln.

Sie werden nächstes Jahr um Ihre Wiederwahl kämpfen. Was wäre denn Ihr kulturpolitisches Programm für eine nächste Amtszeit? Oppitz-Plörer: Im Bereich zeitgenössische Kunst und Kultur meine ich, dass es einen Schwerpunkt braucht, der aber nicht von der Politik vorgegeben werden kann. Da müssen Ideen kommen, die auch reif sind. Das Haus der Musik wird fertig werden, es ist personell besetzt, aber es braucht Begleitung, damit es in der Intention, die Land und Stadt hineingesetzt haben, wachsen kann. Und das Kulturquartier, das im Regierungsprogramm noch ein Schlagwort war, sehen wir jetzt erweitert bis hinüber zur Sill, das wollen wir als ganz zentrale Linie in der Stadt ausbauen. Was übrigens auch im Brainstorming mit Kulturschaffenden entstanden ist und wozu es im September einen Workshop geben wird.

Mehr als ein Schlagwort ist es aber bisher nicht. Jedenfalls hat man bis dato in der Universitätsstraße nicht das Gefühl, dass man sich durch ein Kulturquartier bewegt. Oppitz-Plörer: Man muss es ja erst füllen! Aber so was kann man nicht innerhalb von drei Jahren machen. Wir schaffen durch den öffentlichen Raum jetzt step by step die Möglichkeit, dass sich hier Dinge entwickeln können.

Mit dem Weekender Club hat der letzte studentische Konzertclub seine Pforten geschlossen. Hat man da in einer Stadt, die sich gerne als Studentenstadt präsentiert, etwas verschlafen? Oppitz-Plörer: Da war die Diskussion, was die Position der Stadt betrifft, nicht immer ganz fair. Weil es so hingestellt wurde, als wäre die Stadt allein verantwortlich, dass der Weekender geschlossen wird. Das sehe ich nicht so. Das Rundherum, mitten in einem wachsenden Wohngebiet, ist schwieriger geworden. Und es hat andere persönliche Perspektiven gegeben, die ja mehr als zulässig sind. Ich freue mich, dass Herr Franzelin jetzt im Hardrock Cafe ist, das in den ersten Tagen aufgrund des Besucheransturms ja schon nahezu zusammengebrochen ist, wie ich gehört habe.

Ein vollwertiger Ersatz als Konzertlocation wird das Café aber wohl kaum werden. Noch einmal anders gefragt: Wird in Innsbruck zu wenig für Jugendkultur und studentische Kultur abseits vom Sport getan? Oppitz-Plörer: Mehr kann’s immer sein. Und ich würde mir da auch mehr wünschen, keine Frage. Aber auch dieser Bereich unterliegt eben Veränderungen, was sich zeigt, wenn man zum Beispiel aufs Utopia zurückschaut.

