Wann sind Sie zum ersten Mal aufeinander aufmerksam geworden?

Georg Ringsgwandl: Das war 1976, ich war in Hamburg unterwegs, wo ich meine ersten musikalischen Gehversuche unternommen habe. Und dann stand ich plötzlich in dem Studio, in dem die Schmetterlinge ein Album aufgenommen hatten. Das hat mich beeindruckt, obwohl ich den Willi gar nicht zu Gesicht bekommen habe.

Willi Resetarits: Ich kenne den Herrn Ringsgwandl schon ewig lange aus Radio, Funk und Fernsehen und natürlich auch von Live-Auftritten. Aber weil ich leider mein Gedächtnis verloren habe, kann ich Zeit und Ort nicht so genau bestimmen — aber es hat ein bissl gedauert, bis wir ins Reden gekommen sind.

Wie kam es zur Idee, einen austro-bajuwarischen Blues-Gipfel zu machen?

Ringsgwandl: Vor 5 Jahren hat mir der Willi nach einem Stubnblues-Konzert in München eine Live-Platte geschenkt, die ich dann permanent beim Autofahren gehört habe, bis ich mitsingen konnte. Mich haben diese blues-orientierten Wiener Lieder total gepackt, weil sie so eine melancholische Weltbetrachtung vermitteln. Da hab' ich mir gedacht, dass es schön wäre, wenn wir zweimal was zusammen machen würden.

Resetarits: Weil er die Lieder ja eh schon auswendig können hat, wär's ewig schade gewesen, dieses Wissen nicht zu verwenden. (lacht) Und als feststand, dass wir was zusammen machen, hab' ich den Zugang zum geballten Werk des Herrn Georg gesucht und ich glaub', ich hab' ihn auch gefunden — über die Subtexte.

Sie wurden beide im Jahr 1948 geboren und wuchsen in einfachen Verhältnissen auf. Ist Ihnen in der Kindheit etwas abgegangen?

Resetarits: Nein. Und wissen Sie, warum? Weil wir keine Ausnahme waren, die anderen Kinder sind ja auch bloßfüßig gegangen. Aber als wir von Stinatz nach Wien gezogen sind, war's nicht ganz so ideal: Weil damals noch keine Ausländer zum Herschlagen da waren, haben die österreichischen Minderheiten herhalten müssen. Und da hab' ich als Burgenlandkroate, der erst auf der Gasse Wienerisch gelernt hat, viele Watschen einstecken müssen. Das hat mich gestört. Aber ich bin auf alle Fälle stolz auf meine Herkunft aus kleinen Verhältnissen. Weil die, die reich geerbt haben, haben nicht viel geleistet.

Mir fällt da die Oscar-Rede von Roberto Benigni ein, der sich bei seinen Eltern für das größte Geschenk bedankt hat, das man jemandem machen kann: die Armut.

Ringsgwandl: Der Benigni-Satz ist auf eine tiefe Art und Weise wahr. Aber bis man das erkennt, braucht's Zeit. Als ich in diesem Glasscherbenviertel in Bad Reichenhall aufgewachsen bin, wo durch die Kriegsvergangenheit eine latente Gewaltbereitschaft geherrscht hat, wollt' ich auf eine höhere Schule gehen, was mir als Einziger aus dem ganzen Viertel gelungen ist. Zu dieser Zeit hab' ich schon empfunden, dass meine Postbotenhaushalt-Herkunft Härten hatte. Da hab' ich die Kinder aus akademischen Familien um ihr schönes Leben beneidet. Ich hab' erst erwachsen werden müssen, um zu verstehen, dass diese Armut wertvoll war: An mich waren keine Erwartungen geknüpft, was unheimlich viel Freiheit bedeutet hat. Dass aus mir später ein Künstler geworden ist, hat sicher mit dem Farbenreichtum meiner Kindheit zu tun.

Wenn man wie Sie Glück und Erfolg im Leben hatte, hat man da auch das Gefühl, etwas an die Gesellschaft zurückgeben zu müssen?

Resetarits: Ja. Ich glaub', dass ich ganz viel Glück im Leben hatte — und gepaart mit ein bisschen Begabung kann das nie schaden. Und ich seh' es durchaus als Verpflichtung, sozial Schwächere zu unterstützen. Dass ich schön singen kann, ist kein Verdienst, das ist ein Geschenk, mit dem ich ein wunderschönes Leben führe. Und es reicht nicht, Juhu zu schreien — da muss man was zurückgeben.

Was Sie tun. Sie unterstützen die Organisationen „SOS Mitmensch" und „Asyl in Not" und haben das Integrationshaus Wien mitbegründet. Ist es Ihnen je passiert, dass Sie für dieses Engagement angegriffen wurden?

Resetarits: Mir ist das nie passiert. Entweder spricht man hinterrücks schlecht über mich oder es ist tatsächlich ein gewisser Respekt da. Dank dieses unverlässlichen und dem Alkohol zugeneigten Gesellen namens Ostbahn Kurti hab' ich einen ganz besonderen Status erreicht. Und ich hab's mir früh genug mit den Boulevardmedien verscherzt — was mir viel erspart hat.

Ringsgwandl: Für mich hat das mit Glaubwürdigkeit zu tun: Der Willi hat sich ja schon viele Jahre sozial engagiert, bevor das in der Popstar-Szene plötzlich Mode wurde und jeder gemeint hat, er muss sich irgendwo in Afrika beim Wohltätigsein fotografieren lassen. Das spüren die Leut'.

Im Herbst stehen in Österreich und Deutschland Wahlen an. Vor welchem Ergebnis fürchten Sie sich?

Ringsgwandl: In Deutschland wird das ohne viel Aufregung passieren: Entweder wird's die CDU oder die SPD, die Unterschiede muss man mit dem Mikroskop suchen. Die AfD wird wohl nicht einmal in die Nähe einer Regierungsfähigkeit kommen. Bei uns ist's also harmloser als bei euch.

Resetarits: Vorausfürchten bringt nix. Super wäre natürlich eine Mehrheit jenseits der Blauen und unseres Neopopulisten Sebastian Kurz, der lieber schöne, vernebelte Worte verwendet, als sich präzise zur Realpolitik zu äußern. Weil das könnte ihm ja schaden und würde womöglich auch zerpflückt werden — und das vermeidet der Herr Kurz. Lieber tritt er auf der Flüchtlingsfrage herum und lässt keine Gelegenheit aus, zu betonen, dass er die Balkanroute geschlossen hat. Und jetzt schließt er auch noch das Mittelmeer. Aber wer außer den Österreichern glaubt ihm das?

Die Flüchtlingsthematik bestimmt da wie dort den Wahlkampf ?

Resetarits: (unterbricht) Und das ist katastrophal, weil das reine Panikmache ist und Menschen heruntergemacht werden. Ich bin seit fast 40 Jahren in der Flüchtlingsarbeit aktiv und es ist schwer genug, eine Lösung zu finden. Unlautere Aussagen und Taten führen da zu rein gar nichts.

Würde eine Obergrenze zu etwas führen?

Resetarits: Eine Obergrenze nützt gar nix. Wie soll das funktionieren? Wenn irgendwo grauslige Dinge passieren, dann haben wir die Verpflichtung zu helfen. Oder können wir das dann nicht tun, weil es die Obergrenze nicht zulässt?

Ringsgwandl: Die Flüchtlingsströme wird man mit einer Obergrenze nicht eindämmen können. Viel wichtiger wäre es, die Integration zu forcieren.

Resetarits: Was wir brauchen, ist eine funktionierende europäische Lösung. Das wäre die ureigenste Aufgabe der EU, doch die einzelnen Mitgliedsländer sind sich da leider noch immer uneinig. Sinnvoll wäre eine Quotenlösung: Wenn ein Ort mit 1000 Einwohnern zehn Flüchtlinge aufnehmen würde, dann könnten sich die rasch einleben und niemand müsste sich fürchten. Fakt ist ja, dass in den Orten, in denen keine Flüchtlinge untergebracht sind, die Angst vor einer Überfremdung am größten ist.

Sie beide werden nächstes Jahr 70. Kommt da Pensionspanik auf?

Ringsgwandl: Nein! Als Künstler kann man ja die Arbeit schwer von der Freizeit trennen, was Segen und Fluch zugleich ist. Dazu kommt, dass ich ja nicht arbeite, weil ich muss, sondern weil ich mag. Und ich würde das, was ich mache, gerne so lange wie möglich weiterführen. Wobei ich natürlich weiß, dass es irgendwann ein Ende gibt. Sei es durch Verblödung. Oder durch den Tod.

Resetarits: Ich glaube, Zweiterer ist ziemlich gewiss. Aber ich habe einen ganz einfachen Zugang zum Älterwerden: Ich freue mich wahnsinnig, dass ich noch lebe — weil andere sind schon längst tot.

