Innsbruck — Die Salzburger Festspiele, die heuer erstmals von Markus Hinterhäuser verantwortet wurden, enden zwar erst am Mittwoch, Bilanz gezogen wurde aber schon gestern. Bei einem Budget von 61,7 Millionen Euro wurden 29,9 Millionen Euro an Bruttoeinnahmen erwirtschaftet und damit ein Überschuss von 1,6 Millionen Euro erzielt. Die erfolgreichste Produktion war Michael Sturmingers „Jedermann"-Neuinszenierung, die 2018 mit Tobias Moretti als Jedermann und Stefanie Reinsperger als Buhlschaft wieder aufgenommen wird. Die TT hat mit Lukas Crepaz, dem Kaufmännischen Direktor der Festspiele, über den Wert von Kunst, seine Wurzeln und frischen Wind gesprochen.

Sie haben einmal gemeint, dass Kunst und ihre Wirkung nicht auf das Ökonomische reduziert werden sollen. Was macht den Wert von Kunst aus?

Lukas Crepaz: Kunst regt zu neuen Ideen und Reflexionen an, sie löst Emotionen aus und schafft wahre Momente, die wir in unserem Alltag oft übersehen. Ich finde auch die Gründungsgeschichte der Salzburger Festspiele sehr interessant: Sie entstanden mitten im Ersten Weltkrieg, was unglaublich visionär ist. In einer Zeit, in der die Menschen ums Überleben kämpften, hat man erkannt, dass zu diesem Überleben auch die globale Sprache der Kunst beiträgt.

Nichtsdestotrotz ist Kunst auch ein Wirtschaftsfaktor.

Crepaz: Ja — und in Salzburg sind diese ökonomischen Effekte tatsächlich direkt messbar. Wegen der Festspiele zieht es unglaublich viele Touristen in die Stadt und laut einer Studie vom letzten Jahr gibt jeder Festspielgast im Schnitt pro Tag 319 Euro aus. Und da sind die Karten noch gar nicht eingerechnet. Sie waren 7 Jahre alt, als Ihre Eltern das Osterfestival in Hall gegründet haben und haben von klein auf Plakate aufgehängt und Tickets abgerissen.

Hat dieses Verwobensein in einen Kulturbetrieb nie genervt?

Crepaz: In meiner Teenagerzeit gab's schon Phasen, in denen ich nur bedingt beglückt darüber war, dauernd in Konzerte gehen zu müssen. Aber im Nachhinein seh' ich diese Erfahrungen positiv: Ich hatte das Glück, mit großartigen Künstlern in Kontakt zu kommen — das hat mich extrem geprägt.

Markus Hinterhäuser ist als junger Pianist beim Osterfestival aufgetreten, mit Ihrer Familie verbindet ihn eine lange Freundschaft, obendrein ist er Ihr Firmpate. Hatte diese Beziehung Einfluss auf Ihre Bestellung?

Crepaz: Nein. Bestellt wurde ich vom Kuratorium, in dem Markus Hinterhäuser keine Stimme hat. Und mein Firmpate wurde er ja lange vor meiner professionellen Laufbahn. Den Vorwurf des Nepotismus kann man mir nicht machen — dass man in Salzburg auf mich aufmerksam geworden ist, hat mit meiner Tätigkeit der letzten Jahre als Geschäftsführer der Ruhrtriennale zu tun.

Mit 35 Jahren verwalten Sie ein Budget von knapp 62 Millionen Euro und Abteilungen mit 150 Mitarbeitern. Haben Sie sich für diese Position je zu jung gefühlt?

Crepaz: Nein. Für mich kommt es nicht darauf an, wie alt man ist, sondern wie viel Erfahrung man mitbringt. Ich wurde oft gefragt, ob ich jetzt frischen Wind in die Festspiele bringe. Aber das impliziert ja, dass jemand, der älter ist, das nicht schaffen würde.

Von den knapp 62 Millionen Euro kommen rund 16 Millionen Euro von der öffentlichen Hand. Der große Rest wird aus Sponsorengeldern und Eigeneinnahmen finanziert. Erwarten Sie sich für das Jubiläumsjahr, das 2020 gefeiert wird, eine Erhöhung der Subventionen?

Crepaz: Natürlich wollen wir für so ein so außergewöhnliches Jahr auch ein außergewöhnliches Programm anbieten. Deshalb sind wir auch in Gesprächen und hoffen auf eine außerordentliche Zuwendung. Zusagen gibt's aber noch keine. Das wäre zu früh.

Sie haben angekündigt, dass das 57 Jahre alte Festspielhaus saniert wird. Wie lange wird das dauern und wie viel wird das kosten?

Crepaz: Die Sanierung hat vor zwei Jahren begonnen und wird voraussichtlich bis 2022 dauern. Für uns ist das eine Operation am offenen Herzen, weil wir das Festspielhaus auch in der Sanierungszeit nicht schließen wollen: Die Umbauarbeiten werden deshalb auf die spielfreie Zeit gelegt. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf knapp 20 Millionen Euro. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir dieses Jahr einen Überschuss von 1,6 Millionen Euro erzielen konnten.

Die bestverkaufte Produktion war die „Jedermann"-Neuinszenierung. Wären die Festspiele ohne diese Cashcow finanzierbar?

Crepaz: Nein. Vor allem das Schauspielprogramm nicht.

Wie oft wurden Sie heuer von „alten Freunden" um Festspiel-Karten angehaut?

Crepaz: Das blieb mir glücklicherweise ziemlich erspart. Abgesehen davon hätte ich auch gar nicht viele Möglichkeiten: Dadurch, dass die Festspiele so stark von den Einnahmen abhängen, gibt es so gut wie keine Freikarten.

Für die „Aida"-Vorstellungen mit Anna Netrebko kursierten auf dem Schwarzmarkt 6000-Euro-Tickets. Was kann man dagegen tun?

Crepaz: Eigentlich ist es sehr schwierig, etwas dagegen zu unternehmen, die Plattformen, die diesen Wucher ermöglichen, werden immer raffinierter. Aber wenn wir herausfinden, dass jemand seine Karte zu unverschämten Preisen weiterverkauft, kommt er auf die schwarze Liste.

Das Gespräch führte Christiane Fasching